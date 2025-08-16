Người lao động gắn bó, sáng tạo là điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững

Tối 15/8 tại Hà Nội, Lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” năm 2025 đã diễn ra, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, VCCI và Báo Lao Động tổ chức. Sự kiện này là một trong chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng với số lượng chỉ chiếm khoảng 27% tổng số lực lượng lao động cả nước nhưng giai cấp công nhân Việt Nam đã tạo ra trên 65% giá trị tổng sản phẩm xã hội, đóng góp hơn 70% ngân sách Nhà nước hàng năm.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá, người lao động là tài sản quý giá, là nguồn vốn nhân lực tạo nên nội lực để doanh nghiệp thực hiện mọi kế hoạch, tầm nhìn và sứ mệnh của mình. Bà cũng nhấn mạnh việc chăm lo đời sống, bảo vệ và tạo phúc lợi cho người lao động không chỉ là trách nhiệm pháp lý, mà còn là trách nhiệm xã hội, văn hóa đạo đức kinh doanh và triết lý phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp được vinh danh

Giải thưởng “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2025, bước sang năm thứ 11, đã điều chỉnh tiêu chí theo hướng ưu tiên doanh nghiệp chú trọng đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp cổ phần có vốn Nhà nước dưới 50%. Trong số 28 doanh nghiệp được vinh danh, có tới 22 doanh nghiệp thuộc khu vực không phải nhà nước – nhiều trong số đó có số lượng công nhân lớn như Samsung Electronics Việt Nam, Luxshare, Tân Đệ, Phong Phú...

Tổng thư ký chương trình – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyễn Đình Khang, cho biết các tiêu chí liên tục được cập nhật để trở thành thước đo giúp doanh nghiệp tự soi, tự sửa, tự hoàn thiện trong công tác chăm lo người lao động. Việc chăm lo cho người lao động không chỉ là một khẩu hiệu đơn thuần mà đã được hiện thực hóa ngày càng nhiều hơn, rõ hơn với những chủ trương, việc làm và hành động hết sức cụ thể, thiết thực, có sức lan tỏa tích cực.

"Doanh nghiệp phát triển thì người lao động có việc làm, thu nhập ổn định, có điều kiện để thăng tiến, phát triển bản thân và chiều ngược lại, người lao động gắn bó, sáng tạo, năng suất lao động cao là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp phát triển bền vững", ông Khang khẳng định.

Tại buổi lễ, các đại diện doanh nghiệp đã nhận bằng khen từ Tổng Liên đoàn Lao động, VCCI và Phó Chủ tịch Quốc hội, biểu trưng cho sự ghi nhận của nhà nước đối với trách nhiệm xã hội và văn hóa kinh doanh hướng đến người lao động. Phát huy tinh thần “Doanh nghiệp vì người lao động – Người lao động vì doanh nghiệp”, các bên hy vọng mô hình phát triển này sẽ lan tỏa sâu rộng hơn, góp phần vào phát triển bền vững của doanh nghiệp, người lao động và đất nước.