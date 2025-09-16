Người lạ xây nhà trên đất được cấp sổ đỏ ở Hải Phòng: Đề nghị tháo dỡ công trình sai phạm





Ngày 15/9, UBND phường Thiên Hương, TP Hải Phòng tổ chức buổi làm việc liên quan thông tin phản ánh về việc một gia đình bị người lạ chiếm giữ, xây nhà trên đất đã được cấp bìa và còn "ép" chủ sở hữu hợp pháp phải đổi hoặc bán lại.

Theo đó, chính quyền địa phương đã mời bà Trần Thị Kim Loan là người có thửa đất bị xâm chiếm, xây nhà trái phép trên đất và ông Đỗ Văn Hữu (người xây nhà trên phần đất của gia đình bà Loan).

Tại buổi làm việc ngày 15/9, bà Loan giữ nguyên quan điểm không đồng ý thỏa thuận và đề nghị ông Hữu chấp hành bản án của tòa đã tuyên, khẩn trương tháo dỡ công trình để bàn giao lại mặt bằng thửa đất cho gia đình bà.

Về phần mình, ông Đỗ Văn Hữu lý giải việc xây dựng căn nhà trên là do người môi giới chỉ “vị trí” và gia đình ông cũng đã kháng cáo bản án của TAND khu vực 1 - Hải Phòng.

Tính đến ngày 15/9, căn nhà hai tầng do gia đình ông Hữu thuê thợ xây dựng vẫn chưa có dấu hiệu tháo dỡ để trả lại mặt bằng theo bản án của TAND khu vực 1 - Hải Phòng tuyên ngày 11/8/2025.

Sau khi nghe ý kiến các bên trình bày, lãnh đạo UBND phường Thiên Hương thống nhất một số nội dung, trong đó khẳng định quyền sử dụng hợp pháp của gia đình ông Nguyễn Đăng Ca và bà Trần Thị Kim Loan theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Thủy Nguyên cấp ngày 19/10/2024.

Đồng thời, chính quyền địa phương đề nghị gia đình ông Đỗ Văn Hữu chấp hành bản án ngày 11/8/2025 của TAND khu vực 1 - Hải Phòng, tháo dỡ công trình và trả lại mặt bằng cho gia đình bà Loan.

Gia đình ông Hữu có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự để tổ chức tháo dỡ, bàn giao lại đất cho chủ sở hữu hợp pháp.

Công an phường sẽ phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình giải quyết vụ việc, ngăn chặn hành vi cản trở, chống đối,...

Ghi nhận trong ngày 15/9, căn nhà hai tầng do gia đình ông Hữu thuê thợ xây trên phần đất của gia đình bà Loan vẫn tồn tại, chưa có dấu hiệu tháo dỡ công trình để hoàn trả mặt bằng.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News phản ánh sự việc gia đình bà Trần Thị Kim Loan (SN 1979) mua lô đất diện tích 60m² thuộc thửa đất số 4856, tờ bản đồ số 03 đã được UBND huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 19/10/2024, vào sổ cấp GCN số: CN986 tại địa chỉ thôn 7, xã Kiền Bái (nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng).

Dù biết rõ việc xây dựng "nhầm" trên đất của người khác nhưng ông Hữu vẫn cố tình hoàn thiện, đưa vào sử dụng căn nhà trái phép.

Ngày 12/11/2024, khi gia đình đến kiểm tra khu đất thì bất ngờ thấy trên mảnh đất của mình đang bị người khác chiếm giữ, xây dựng công trình nhà ở 2 tầng kiên cố. Khi tìm hiểu thì được biết người thuê thợ xây trên đất của mình là ông Đỗ Văn Hữu và vợ là bà Vũ Thị Tuyến.

Đáng nói, dù gia đình bà Loan nhiều lần yêu cầu dừng thi công song gia đình ông Hữu vẫn cố tình hoàn thiện công trình và đưa vào sử dụng. UBND xã Kiền Bái cũng nhiều lần có văn bản chỉ đạo dừng thi công, nhấn mạnh ông Hữu phải chịu hoàn toàn các thiệt hại phát sinh nếu không chấp hành.

Đặc biệt, ông Hữu thừa nhận xây “nhầm” trên đất của nhà ông Ca, bà Loan nhưng thay vì khắc phục trả lại mặt bằng thì ông này lại đưa ra phương án giải quyết bằng cách “ép” phải chấp nhận đổi đất hoặc phải bán lại lô đất cho ông Hữu với mức giá 550 triệu đồng.

Ngày 11/8/2025, Hội đồng xét xử TAND khu vực 1 - thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm, tuyên buộc vợ chồng ông Hữu phải tháo dỡ ngôi nhà 2 tầng, trả lại mặt bằng cũng như quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông Ca, bà Loan.