Người Kurd phải bỏ lại mỏ dầu lớn nhất Syria khi bị tấn công dữ dội

Các đơn vị người Kurd thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã bỏ lại mỏ dầu lớn nhất đất nước và một con đập quan trọng bắc qua sông Euphrates trong bối cảnh cuộc tấn công của lực lượng thân chính phủ diễn ra mạnh mẽ, thông tin này được DW cho biết.

Quân đội Syria đang tiếp tục đẩy lùi SDF khỏi các khu vực ở phía Bắc và Đông Bắc đất nước mà lực lượng này đã kiểm soát hơn một thập kỷ. Vào ngày 18 tháng 1, chính quyền Damacus tuyên bố đã chiếm được thành phố chiến lược Tabqa, nằm cách thành phố Raqqa rất quan trọng khoảng 55 km về phía Tây.

"Quân đội Syria đã kiểm soát thành phố chiến lược Tabqa ở vùng nông thôn Raqqa, bao gồm cả đập Euphrates, đây là con đập lớn nhất ở Syria", Bộ trưởng Thông tin Hamza Almustafa cho biết.

Chính phủ Syria đã nắm quyền kiểm soát hiệu quả khu vực phía Tây sông Euphrates, vốn do Lực lượng SDF nắm giữ. Trước đó, quân chính phủ đã đẩy lùi nhóm vũ trang người Kurd khỏi hai quận của Aleppo. Vào ngày 17 tháng 1, họ cũng đã giành quyền kiểm soát khu vực phía Đông thành phố.

Bản đồ các vùng lãnh thổ do chính phủ kiểm soát ở Syria trước khi Quân đội Syria phát động cuộc tấn công, tháng 10 năm 2025. Màu xanh lá cây - các đơn vị ủng hộ chính phủ, màu vàng - các đơn vị người Kurd.

Bản đồ các vùng lãnh thổ do chính phủ kiểm soát ở Syria tính đến ngày 18 tháng 1 năm 2026. Màu xanh lá cây biểu thị các đơn vị ủng hộ chính phủ, màu vàng biểu thị các đơn vị người Kurd.

Vào ngày 16 tháng 1, lãnh đạo người Kurd Syria và chỉ huy Lực lượng Dân chủ Syria - ông Mazloum Abdi cam kết sẽ điều động lại lực lượng của mình từ các khu vực bên ngoài Aleppo về phía Đông sông Euphrates.

Tuy nhiên chỉ sau một ngày, SDF tuyên bố rằng Damascus đã “vi phạm các thỏa thuận gần đây và phản bội lực lượng của chúng tôi”. Sau đó những cuộc đụng độ đã nổ ra ở phía Nam Tabqa.

Hiện nay vai trò tiên phong do các lực lượng dân quân bộ lạc Ả Rập thân chính phủ đảm nhiệm, họ đang nhanh chóng kiểm soát địa bàn có đa số dân cư là người Ả Rập. Việc chiếm đóng diễn ra dễ dàng, hầu như không có giao tranh, khi các chiến binh người Kurd thích rời khỏi các khu vực nguy hiểm hơn là tham gia chiến đấu.

Công ty Dầu khí Syria thông báo rằng quân đội đã kiểm soát các mỏ dầu khí ở tỉnh Deir ez-Zor, cụ thể là Al-Omar, Al-Tank, Koniko và Al-Jafra, nằm trên bờ Đông của sông Euphrates.

Giao tranh giữa Quân đội Syria và người Kurd nổ ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa chính phủ Syria và Lực lượng Dân chủ Syria về một thỏa thuận đạt được vào tháng 3 năm 2025 rơi vào bế tắc.

Thỏa thuận này kêu gọi việc sáp nhập Lực lượng SDF và chuyển giao quyền kiểm soát các thể chế nhà nước cho chính phủ trung ương. Cụ thể, người Kurd sẽ bàn giao quyền kiểm soát các cửa khẩu biên giới và những mỏ dầu ở phía Đông Bắc.

Trong cuộc nội chiến Syria, Lực lượng Dân chủ Syria được coi là đồng minh quan trọng nhất của Mỹ trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS). Trong khi đó chính phủ Syria cáo buộc SDF dung túng những người ủng hộ ông al-Assad và các thành viên của PKK (tổ chức bị cấm) trong hàng ngũ của mình.

Các chiến binh của Đảng Dân chủ Kurdistan thuộc Iran.

Về phía mình, các đại diện người Kurd không tin tưởng vào những lời đảm bảo của Tổng thống al-Sharaa rằng quyền lợi của họ sẽ được bảo vệ, đồng thời cảnh báo về khả năng trỗi dậy của Nhà nước Hồi giáo.

Các quan chức cấp cao của Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng một cuộc tấn công quân sự mới của Syria có thể leo thang thành một chiến dịch rộng lớn hơn chống lại người Kurd, đe dọa gây bất ổn cho Syria và chia rẽ hơn nữa hai đối tác an ninh chủ chốt của Mỹ trong cuộc chiến chống lại IS.

Sau đó, Cục Truyền thông và Báo chí của Bộ Quốc phòng Syria tuyên bố rằng "chúng tôi không có hoạt động triển khai quân sự nào ở phía Đông sông Euphrates, và đã cấm xâm nhập vào khu vực này. Lực lượng Dân chủ Syria chỉ đơn giản là đang phải đối mặt với sự phản đối từ các bộ lạc 'nổi dậy để chống lại sự áp bức'".