Người khác giới hỏi lương, hỏi nhà, hỏi bố mẹ làm gì? Hóa ra chỉ để làm 2 việc này thôi!

Trong các mối quan hệ, nhất là khi tương tác với người khác giới, "giữ chừng mực" luôn là nguyên tắc quan trọng. Một cuộc trò chuyện thoải mái có thể xoay quanh những sở thích, công việc thường ngày, nhưng khi người kia liên tục tò mò về tình hình tài chính, nhà cửa, thu nhập của bố mẹ bạn… thì rõ ràng có điều gì đó cần cảnh giác.

Thực tế, kiểu dò hỏi gia cảnh này thường chỉ xuất phát từ hai mục đích chính:

1. Đặt lợi ích lên hàng đầu, xem bạn có "giá trị lợi dụng" hay không

Một số người coi bạn như một "nguồn tài nguyên" để khai thác. Họ không thực sự quan tâm bạn là người thế nào, tính cách ra sao, mà chỉ muốn biết bạn có thể mang lại cho họ bao nhiêu lợi ích vật chất hoặc mối quan hệ.

Những câu hỏi như "Gần đây bạn làm dự án gì, lời lãi thế nào?" hay "Nhà bạn mua bằng tiền mặt hay vay ngân hàng?" thực chất chỉ là phép thử để họ đánh giá khả năng tài chính của bạn. Nếu bạn dư dả, họ sẽ tỏ ra nhiệt tình, cố gắng gần gũi để tận dụng. Ngược lại, nếu bạn chỉ ở mức trung bình, họ có thể nhanh chóng xa lánh, thậm chí cắt đứt liên lạc. Với kiểu người này, "bạn là ai" không quan trọng, mà "bạn có thể mang lại gì" mới là điều họ quan tâm.

2. Đặt hôn nhân làm mục tiêu, cân nhắc bạn có đạt chuẩn chọn vợ/chồng

Một nhóm khác dò hỏi gia cảnh không phải để "lợi dụng" mà để "chọn lọc". Họ đang tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài, có thể tiến tới hôn nhân. Và trong tiêu chí hôn nhân của họ, điều kiện gia đình, kinh tế đóng vai trò quan trọng không kém tình cảm.

Họ có thể khéo léo hỏi: "Bố mẹ bạn làm gì, sức khỏe thế nào?" để dò xem liệu bạn có phải gánh vác trách nhiệm quá nặng về sau. Hoặc họ quan tâm đến chuyện "Bạn có tài sản riêng không, kế hoạch tài chính sau khi kết hôn ra sao?" - tất cả đều nhằm kiểm chứng bạn có phù hợp với chuẩn mực hôn nhân mà họ đặt ra. Trong trường hợp này, tình cảm chỉ là "phần phụ", còn "gia cảnh" mới là tiêu chí quyết định. Nếu bạn không đáp ứng, họ sẵn sàng rút lui, bất chấp hai người có hợp nhau đến đâu.

Suy cho cùng, người thật sự chân thành với bạn sẽ không biến "gia cảnh" thành trung tâm của mọi câu chuyện. Họ sẽ quan tâm đến niềm vui, nỗi buồn, sự thoải mái khi ở bên bạn nhiều hơn là số tiền bạn có trong tài khoản. Vì vậy, nếu gặp người khác giới liên tục dò xét gia sản, hãy tỉnh táo: Đó không phải sự quan tâm vô tư mà có thể là phép tính lợi ích hoặc một bài kiểm tra hôn nhân. Và khi bạn hiểu rõ điều này, bạn sẽ biết nên tiếp tục hay dừng lại, để bảo vệ sự bình yên của chính mình.