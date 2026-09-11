Người hùng World Cup trở lại, tuyển Việt Nam chốt lịch đấu Trung Quốc và Australia

Tuyển Việt Nam có cơ hội chạm trán những đối thủ chất lượng.

Đội tuyển U16 Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 12/9 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị tham dự Giải U16 quốc tế CFA Team China 2026 tại Trung Quốc. Đây là đợt tập trung quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng hướng tới VCK U17 châu Á 2027.

Người dẫn dắt U16 Việt Nam sẽ HLV Hoàng Anh Tuấn. Nổi tiếng "mát tay" với các lứa cầu thủ trẻ, HLV Hoàng Anh Tuấn từng lập kỳ tích đưa U20 Việt Nam giành vé tham dự U20 World Cup 2017. Lứa cầu thủ U20 Việt Nam năm đó sau này có nhiều cái tên đã trưởng thành vượt bậc để trở thành trụ cột ĐTQG Việt Nam như Quang Hải, Hoàng Đức, Đoàn Văn Hậu.

HLV Hoàng Anh Tuấn trở lại với các đội tuyển trẻ Việt Nam

Hướng tới mục tiêu dài hạn ở cấp độ U17

Theo thông tin của AFC, U17 Việt Nam là một trong 9 đội tuyển châu Á được vào thẳng VCK U17 châu Á 2027 nhờ góp mặt tại FIFA U17 World Cup Qatar 2026. Cùng với Việt Nam, 8 đội tuyển còn lại được trao suất trực tiếp gồm Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar, Saudi Arabia, Tajikistan và Uzbekistan.

Việc không phải tham dự vòng loại U17 châu Á 2027 mang đến điều kiện thuận lợi để bóng đá Việt Nam có thêm thời gian xây dựng và hoàn thiện lực lượng. Trong bối cảnh đó, đội tuyển U16 Việt Nam được hình thành với mục tiêu tuyển chọn, phát triển và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho các cầu thủ trẻ, hướng tới việc tạo nguồn lực lượng kế cận cho đội tuyển U17 Việt Nam cũng như các cấp độ cao hơn.

Đây cũng là giai đoạn quan trọng để ban huấn luyện theo dõi sự tiến bộ của các cầu thủ trong môi trường đội tuyển, từng bước định hình bộ khung và xây dựng sự gắn kết về lối chơi.

Nhiều gương mặt triển vọng

Danh sách U16 Việt Nam gồm 34 cầu thủ, đến từ nhiều trung tâm đào tạo và CLB có truyền thống trong công tác đào tạo trẻ như PVF, Thể Công Viettel, Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Tháp, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Becamex Bình Dương, Công an Hà Nội và Hải Phòng.

Trong số đó, Trương Văn Tài và Trần Văn Đức Uy là những gương mặt đáng chú ý của Sông Lam Nghệ An; Phạm Tuấn Kiệt, Hoàng Trung Anh và Nguyễn Trần Trọng Hiệp là những nhân tố giàu triển vọng của PVF. Bên cạnh đó, Lê Minh Hoàng, Nguyễn Mạnh Nguyên và Đào Tuấn Sáng cũng là những cầu thủ đáng chú ý của Hoàng Anh Gia Lai.

Sự góp mặt của nhiều cầu thủ đã có dấu ấn tại các giải trẻ quốc gia được kỳ vọng sẽ tạo nên một tập thể giàu tiềm năng, đồng thời mang đến nhiều lựa chọn cho ban huấn luyện trong quá trình xây dựng lực lượng.

Cọ xát với những đối thủ chất lượng tại CFA Team China 2026

Sau quá trình tập luyện và rà soát lực lượng trong nước, U16 Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc tham dự Giải U16 quốc tế CFA Team China 2026. Dù mang tính chất giao hữu, CFA Team China luôn được đánh giá là giải đấu có giá trị chuyên môn cao đối với các đội tuyển trẻ. Việc LĐBĐ Trung Quốc thường xuyên lựa chọn những khách mời đến từ các nền bóng đá có chất lượng của châu Á giúp các cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu trong môi trường cạnh tranh với tốc độ và cường độ cao.

Trong những năm gần đây, các đội trẻ Việt Nam liên tục được mời tham dự giải đấu này, qua đó có cơ hội cọ xát với những đối thủ mạnh của châu lục. Đối với U16 Việt Nam, giải đấu lần này sẽ là cơ hội thuận lợi để ban huấn luyện kiểm nghiệm lực lượng, đánh giá khả năng thích ứng của các cầu thủ trước những đối thủ có phong cách chơi khác nhau, đồng thời tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Tại CFA Team China 2026, U16 Việt Nam sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt với ba đối thủ là Australia, chủ nhà Trung Quốc và Kyrgyzstan. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lần lượt gặp Australia vào ngày 24/9, gặp Trung Quốc vào ngày 27/9 và gặp Kyrgyzstan vào ngày 30/9. Các trận đấu diễn ra tại Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc.