Ngôi sao Thái Lan từng 2 lần vô địch AFF Cup sang Việt Nam thi đấu giải bóng đá phủi

Ngôi sao Thái Lan liệu có thể tỏa sáng ở sân phủi?

Cựu ngôi sao Thái Lan Sarawut Masuk sẽ sang thi đấu tại một giải bóng đá phủi ở Hà Tĩnh trong thời gian tới. Sinh năm 1990, Sarawut Masuk từng là ngôi sao trong đội hình U23 cũng như ĐTQG Thái Lan dưới thời HLV Kiatisuk.

Sarawut Masuk trong màu áo đội tuyển Thái Lan

Năm 2013, Sarawut Masuk ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games, giúp U23 Thái Lan đánh bại U23 Indonesia để giành HCV. Tiền vệ sinh năm 1990 sau đó cùng đội tuyển Thái Lan vô địch 2 kỳ AFF Cup liên tiếp 2014 và 2016. Sarawut Masuk cũng từng ra sân trong chiến thắng 3-0 của tuyển Thái Lan trước tuyển Việt Nam trên SVĐ Mỹ Đình vào năm 2015.

Tuy nhiên, sau những thành công sớm, sự nghiệp của Sarawut Masuk rơi vào khủng hoàng. Tiền vệ sinh năm 1990 dính vào cờ bạc, nợ nần và thậm chí còn bị giang hồ uy hiếp. Năm 2020, Sarawut đổi tên thành Poonsak Masut trong nỗ lực trở lại với bóng đá và giải quyết nợ nần. Anh thi đấu tới năm 2025 trước khi chuyển dần sang bóng đá 7 người. Với nền tảng kỹ thuật cùng kinh nghiệm dày dặn, Sarawut Masuk vẫn là một "quái kiệt" trên sân cỏ dù đã 36 tuổi. Sự xuất hiện của Sarawut Masuk tại giải bóng đá phủi ở Việt Nam hứa hẹn thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ.