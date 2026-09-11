Trung vệ Việt kiều được trao quốc tịch Việt Nam, HLV Kim Sang-sik có "lá chắn thép" để đấu Thái Lan?

Thêm một cầu thủ Việt kiều được trao quốc tịch Việt Nam.

Trung vệ Việt kiều Kyle Colonna đã được trao quốc tịch Việt Nam theo quyết định có hiệu lực vào ngày 29/8. Cầu thủ đang khoác áo CLB Thể Công Viettel lấy tên tiếng Việt là Lương Chí Khải. Với việc có quốc tịch Việt Nam, Lương Chí Khải cũng đồng thời đáp ứng điều kiện để khoác áo ĐTQG Việt Nam.

Lương Chí Khải sinh năm 1999 tại Danville, Mỹ. Anh có bố là người Mỹ, mẹ là người gốc Việt. Trung vệ cao 1m85 trưởng thành từ bóng đá học đường, từng khoác áo CLB Đại học San Diego State. Sau đó, anh chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp cho các CLB San Francisco Glens và New Mexico United. Tại New Mexico United, Lương Chí Khải ra sân 10 trận ở giải USL Championship (hạng 2 Mỹ) và ghi được 2 bàn thắng.

Lương Chí Khải trong màu áo CLB Thể Công

Năm 2024, hậu vệ sinh năm 1999 trở về Việt Nam thi đấu trong màu áo Hà Nội FC. Mặc dù đã tạo ra những ấn tượng nhất định, nhưng phải tới khi chuyển sang CLB Thể Công, Lương Chí Khải mới thực sự thăng tiến mạnh mẽ. Mùa giải 2025/26, trung vệ 27 tuổi thi đấu 24 trận và ghi 1 bàn thắng tại đấu trường V.League cho CLB Thể Công.

Phong độ ổn định giúp Lương Chí Khải được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu V.League mùa giải 2025/26, sánh vai cùng những cái tên quen thuộc ở đội tuyển Việt Nam như Filip Nguyễn, Đình Bắc, Hoàng Đức, Quang Hải hay Đỗ Hoàng Hên.

Sang đến mùa giải 2026/27, Lương Chí Khải tiếp tục là trụ cột hàng phòng ngự CLB Thể Công. Ở trận đấu gặp Đồng Nai, trung vệ cao 1m85 đã đánh đầu ghi bàn thắng giúp ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà.

Giới chuyên môn đánh giá Lương Chí Khải có thể là sự bổ sung quan trọng cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam dưới bàn tay HLV Kim Sang-sik. Vào tháng 9 này, đoàn quân áo đỏ sẽ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. 3 đối thủ chờ đón tuyển Việt Nam tại vòng bảng là Thái Lan, Pakistan và Philippines.