"Người hùng" U23 Việt Nam Minh Phúc suýt hoá "tội đồ", 1 giây tỉnh táo thoát án treo giò

Trong trận tứ kết đầy kịch tính tại giải U23 Châu Á đêm ngày 16/1, U23 Việt Nam đã khiến người hâm mộ vỡ òa khi đánh bại U23 UAE với tỉ số 3-2. Người hùng của trận đấu, hậu vệ Minh Phúc, đã có một cú dứt điểm đẳng cấp để ấn định chiến thắng. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý lại nằm ở màn ăn mừng "suýt chút nữa" đã lấy đi cơ hội ra sân của anh ở trận bán kết.

Ngay sau khi bóng lăn vào lưới, trong cơn phấn khích tột độ, Minh Phúc đã đưa tay lên định cởi áo ăn mừng, một hình ảnh quen thuộc của các cầu thủ khi ghi bàn thắng quan trọng. Thế nhưng, chỉ trong tích tắc, hậu vệ đang khoác áo CLB CAHN đã kịp "phanh gấp". Anh dừng ngay hành động cởi áo và giữ nguyên trang phục thi đấu trên người.

Cú "phanh gấp" quan trọng giúp thoát án treo giò của Minh Phúc (Ảnh: Fandom Owker)

Sự tỉnh táo này mang ý nghĩa sống còn. Trước đó, Minh Phúc đã phải nhận một thẻ vàng tại vòng bảng. Theo luật của AFC, nếu nhận thêm một thẻ vàng ở trận tứ kết, cầu thủ sẽ bị treo giò tại bán kết. Nếu không kịp kìm chế bản năng, Minh Phúc chắc chắn sẽ phải theo dõi trận đấu quan trọng nhất từ khán đài.

Không chỉ Minh Phúc, U23 Việt Nam bước vào trận tứ kết với nỗi lo "chảy máu lực lượng" khi có tới 6 trụ cột khác đã nhận thẻ vàng trước đó, bao gồm Thái Sơn, Võ Anh Quân, Lý Đức, Đình Bắc, Công Phương và Phi Hoàng. Dù có sức ép nghẹt thở từ phía U23 UAE, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã thi đấu vô cùng kỷ luật. Kết thúc 90 phút thi đấu, không có bất kỳ trụ cột nào phải nhận thêm án phạt.