“Người hùng thầm lặng” chia tay ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang-sik mất phó tướng trước giải đấu lớn

Theo thông tin từ LĐBĐ Việt Nam (VFF) chiều 8/4, sau khi hoàn tất hợp đồng với liên đoàn (kể từ ngày 31/3/2026), trợ lý Lee Jung-soo sẽ không tiếp tục công việc trong BHL Đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Quyết định này được đưa ra trên cơ sở kế hoạch cá nhân của ông trong giai đoạn tiếp theo.

Trợ lý Lee Jung-soo gia nhập Ban huấn luyện Đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam từ tháng 3/2025, đồng hành cùng HLV trưởng Kim Sang-sik trong quá trình chuẩn bị và tham dự nhiều giải đấu quan trọng như SEA Games 33, giải U23 châu Á 2026 và Vòng loại Asian Cup 2027.

Trong thời gian làm việc, trợ lý Lee Jung-soo luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và đóng góp tích cực vào công tác chuyên môn của đội tuyển. Vị chuyên gia này có đóng góp rất lớn vào những chiến tích của bóng đá Việt Nam thời gian qua, giúp toàn đội vô địch SEA Games, vào bán kết giải U23 châu Á và giành suất dự Asian Cup 2027. Ông thậm chí còn được ca ngợi là “phù thuỷ”, “người hùng thầm lặng” hay cánh tay đắc lực của HLV Kim Sang-sik.

Trợ lý Lee Jung-soo chia tay ĐTQG và U23 Việt Nam.

Trước khi sang Việt Nam làm việc, trợ lý Lee Jung-soo được biết đến là cựu tuyển thủ ĐTQG Hàn Quốc, có nền tảng chuyên môn vững chắc từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Sau khi giải nghệ, Lee Jung-soo chuyển sang công tác huấn luyện và tích lũy kinh nghiệm qua nhiều môi trường khác nhau, từng đảm nhiệm vai trò trợ lý tại CLB TP.HCM, Suwon FC và Đại học Dongguk.

Với sự chia tay của trợ lý Lee Jung-soo, HLV Kim Sang-sik không còn sự đồng hành của một cộng sự tài năng trước khi ĐTQG và U23 Việt Nam tham dự các giải đấu lớn như AFF Cup, FIFA ASEAN Cup hay Đại hội thể thao châu Á (Asiad) 2026.