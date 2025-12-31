Người hùng SEA Games bất ngờ dính chấn thương nặng, HLV Kim Sang-sik mất "bài tủ" ở giải châu Á

Vào tối qua (30/12), U23 Việt Nam thua 1-2 trước U23 Syria trong trận giao hữu chuẩn bị cho giải U23 châu Á 2026. Ở trận đấu này, HLV Kim Sang-sik cố gắng tạo cơ hội cho tất cả các học trò đều được ra sân, tuy nhiên ông lại không thể sử dụng “quân bài tủ” Nguyễn Thanh Nhàn.

Nguyên nhân là bởi tiền đạo này đã dính chấn thương khá nặng ở buổi tập chiều 29/12. Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy Thanh Nhàn bị rách bắp. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ lại một lần nữa lỡ hẹn với vòng chung kết U23 châu Á.

Thanh Nhàn là người hùng giúp U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33.

Còn nhớ cách đây gần 2 năm, chấn thương vai đã khiến Thanh Nhàn không thể cùng đồng đội góp mặt tại sân chơi châu lục.

Hay gần hơn, ngay trước thềm giải U23 Đông Nam Á 2025, tiền đạo này cũng gặp vấn đề với dây chằng cổ chân trái và không thể dự giải.

Phải đến trước thềm SEA Games 33, Thanh Nhàn mới hồi phục xong và ngay lập tức chứng minh được vai trò của mình. Anh trở thành quân bài thay người chiến lược được HLV Kim Sang-sik tung vào sân trong hiệp 2 và luôn tỏa sáng rực rỡ.

Ở trận bán kết, chính Thanh Nhàn là người ghi bàn ấn định thắng lợi 2-0 trước U22 Philippines. Đến chung kết, pha ghi bàn ở hiệp phụ thứ nhất của chân sút này giúp U22 Việt Nam giành thắng lợi 3-2, qua đó hạ U22 Thái Lan để giành HCV.

Thanh Nhàn một lần nữa lỡ hẹn với VCK U23 châu Á.

Ngoài Thanh Nhàn, U23 Việt Nam còn gặp tổn thất khác khi thủ môn Nguyễn Tân dính chấn thương vai, khiến HLV Kim Sang-sik phải gọi Phạm Đình Hải (CLB Hà Nội) bay từ Việt Nam sang thay thế. Trước đó, trung vệ Tuấn Phong cũng gặp vấn đề và không thể lên đường sang Qatar tập huấn cùng đội.

Như vậy từ danh sách 25 cầu thủ ban đầu được triệu tập, bộ khung 23 cái tên chính thức dự VCK U23 châu Á 2026 đã được xác định. Thanh Nhàn, Tuấn Phong và Nguyễn Tân là 3 cái tên phải chia tay đội. Trong khi đó, những nhân tố bổ sung sau SEA Games 33 như Bùi Vĩ Hào, Lê Văn Hà, Phạm Đình Hải sẽ có cơ hội thể hiện bản thân.

Với Bùi Vĩ Hào, đây sẽ là dịp để cầu thủ dày dặn kinh nghiệm ở ĐTQG chứng minh năng lực sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương. Việc bổ sung Vĩ Hào cũng phần nào giúp HLV Kim Sang-sik bớt áp lực, khi ông có thêm phương án trên hàng công thay cho “quân bài tủ” Thanh Nhàn.