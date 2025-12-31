Giải châu Á: Nhà vô địch SEA Games chấn thương, U23 Việt Nam phải bổ sung nhân sự gấp

Cụ thể, thủ môn Nguyễn Tân mới đây đã gặp vấn đề ở vai khi cùng U23 Việt Nam tập huấn tại Qatar. Đội ngũ y tế đánh giá cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM khó lòng kịp phục hồi, trong bối cảnh vòng chung kết U23 châu Á 2026 chỉ còn 1 tuần nữa sẽ khởi tranh.

Trước đó, Nguyễn Tân cùng với Cao Văn Bình và Trần Trung Kiên là 3 thủ môn của U22 Việt Nam tại SEA Games 33. Trung Kiên là cái tên được HLV Kim Sang-sik lựa chọn bắt chính, trong khi Cao Văn Bình và Nguyễn Tân lần lượt là thủ thành số 2 và số 3.

Nguyễn Tân (số 13) đã cùng U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33.

Trong bổi cảnh thời gian không còn nhiều, HLV Kim Sang-sik sẽ buộc phải triệu tập một thủ môn mới để thay thế Nguyễn Tân. Và người được chọn nhiều khả năng sẽ là Phạm Đình Hải - thủ môn sinh năm 2006, cao 1m85 của CLB Hà Nội.

Đình Hải từng có cơ hội khoác áo các đội tuyển U16, U17, U19 và U20 Việt Nam. Đồng thời, anh cũng được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33, nhưng sau đó không được chọn.

Ở tuổi 19, Phạm Đình Hải (giữa) sở hữu chiều cao 1m85 đầy ấn tượng.

Theo điều lệ vòng chung kết U23 châu Á 2026, mỗi đội bóng được đăng ký 23 cầu thủ, trong đó bắt buộc có 3 thủ môn. U23 Việt Nam sang tập huấn tại Qatar với 25 cái tên, đồng nghĩa với việc HLV Kim Sang-sik sẽ phải loại 2 học trò trước ngày bay sang Ả Rập Xê Út.

U23 Việt Nam sẽ là đội chơi trận mở màn của giải đấu khi chạm trán U23 Jordan vào ngày 6/1. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lần lượt đối đầu với U23 Kyrgyzstan (9/1) và chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út (12/1).