Người Hàn Quốc say mê hương vị cà phê G7

Cà phê G7 "chiếm sóng" tại Hàn Quốc

Trong hơn 10 năm Trung Nguyên Legend đem hương vị cà phê Việt Nam đến thị trường Hàn Quốc, cà phê G7 đã trở thành một thương hiệu cà phê được người Hàn Quốc yêu thích, hiện diện khắp mọi nơi.

Hình ảnh sản phẩm, thương hiệu cà phê G7 xuất hiện toàn diện và mạnh mẽ trên toàn bộ các kênh bán hàng online, đặc biệt trên trang Coupang – Nhà bán lẻ hàng đầu trên nền tảng thương mại điện tử Hàn Quốc. Năm 2020, thương hiệu G7 của Tập đoàn Trung Nguyên Legend thuộc Top 5 thương hiệu cà phê được yêu thích và mua sắm nhiều nhất trên kênh online tại Hàn Quốc (theo Nielsen).

Cà phê G7, Trung Nguyên, Trung Nguyên Legend đã hiện diện và được yêu thích tại Hàn Quốc hơn 1 thập kỷ.

Chất lượng của cà phê G7 cũng nhận được sự đánh giá tốt trên hàng trăm clip được lan tỏa trên các trang xã hội nổi tiếng của người Hàn như Naver, Kakao Talk và Youtube với những nhận định như hương vị "không thể chối từ", "rất khác biệt", "không nghĩ đó là cà phê hòa tan",…



Các hoạt động tiếp thị, quảng bá G7 cũng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng người tiêu dùng Hàn Quốc. Điển hình chiến dịch "Always Awake" trong năm 2021 nhận được phản hồi tích cực của người dùng trên Instagram, Naver blog, Youtube,…về những trải nghiệm cùng hương vị cà phê G7 giúp tỉnh thức, thay đổi thói quen, hướng đến lối sống tích cực.

Tại các chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các trung tâm thương mại hàng đầu tại Hàn Quốc như Lotte mart, Homeplus, Emart,... các sản phẩm cà phê G7 cũng hiện diện đầy đủ trên quầy kệ. Đặc biệt, cà phê G7 luôn là món quà du lịch đặc biệt mà người Hàn Quốc khi đến Việt Nam ưa chuộng mua sắm gửi tặng người thân, bạn bè. Chia sẻ trong sự kiện khai trương văn phòng đại diện của Trung Nguyên Legend tại Gangnam, Seoul, Hàn Quốc vừa qua, ca sỹ Hari Won đã cho biết: "Người Hàn Quốc rất mê cà phê G7 và khi nhắc đến cà phê G7 đều nói là hương vị cực kỳ hấp dẫn! Hari Won rất hay mua cà phê G7 từ Việt Nam về làm quà tặng cho những người thân, bạn bè của mình tại Hàn Quốc, và từ khi cà phê G7 đã có mặt tại Hàn Quốc rồi thì Hari Won thực sự không biết phải mua gì để làm quà tặng nữa…"

Hệ sản phẩm cà phê đặc biệt của Trung Nguyên Legend xuất hiện toàn diện trên các kênh online và offline, các hệ thống thương mại hàng đầu tại Hàn Quốc và kênh bán hàng chính thức: https://g7coffee.co.kr

Tại sự kiện khai trương văn phòng đại diện tại Hàn Quốc của Trung Nguyên Legend (28/3/2023), Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết: "Cà phê Trung Nguyên đã trở thành một thương hiệu thân quen với người Việt Nam và cũng đang từng bước đi vào đời sống của người dân Hàn Quốc, trở thành một thứ đồ uống được yêu thích tại đây và là quà tặng của du khách Hàn Quốc đi thăm Việt Nam về cho người thân, bạn bè".



Với cường độ làm việc cao, bận rộn cần duy trì năng lượng để đáp ứng hiệu suất lao động, và sành cà phê của người Hàn Quốc, hương vị tươi mới đặc trưng của cà phê Robusta Buôn Ma Thuột thơm ngon bậc nhất trong mỗi sản phẩm G7 đã trở thành nguồn năng lượng được yêu thích. Đồng thời, với cộng đồng hơn 200 nghìn kiều dân của mỗi nước Việt Nam, Hàn Quốc đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước bạn cùng sự hợp tác phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa, ẩm thực, du lịch, lao động giữa hai quốc gia hơn 30 năm qua là cầu nối để văn hóa cà phê Việt Nam cùng những sản phẩm của Trung Nguyên Legend trở nên phổ biến tại đây.

Chinh phục bằng hương vị tươi mới, đặc biệt

Theo báo cáo của Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc, thị trường cà phê ở Hàn Quốc đã tăng từ 4,6 tỷ USD năm 2011 lên 6,7 tỷ USD vào năm 2020. Trong đó, danh mục cà phê hòa tan đã trở thành lựa chọn ngày càng phổ biến ở Hàn Quốc do tính tiện lợi và giá cả phải chăng. Doanh thu của thị trường cà phê hòa tan Hàn Quốc vào khoảng 1,1 tỷ USD vào năm 2020 theo báo cáo của Statista, và trong những năm tới, cà phê hòa tan sẽ tiếp tục là mặt hàng chiếm ưu thế tại thị trường này, đặc biệt là các các sản phẩm cà phê hòa tan chất lượng cao, mang đến trải nghiệm cà phê đích thực hơn. Một xu hướng khác của thị trường cà phê Hàn Quốc là nhu cầu ngày càng tăng đối với cà phê đặc sản, các dòng sản phẩm cà phê hạt được rang xay tươi tại chỗ.

Trung Nguyên Legend Cappuccino với hương vị tinh tế mang đến trải nghiệm cà phê đặc biệt cho người Hàn Quốc.

Được ứng dụng công nghệ Nano hiện đại bậc nhất thế giới, giữ trọn vẹn hương vị tươi mới, đặc trưng của hạt cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, G7 pure black, G7 Cappuccino và dòng sản phẩm thế hệ mới Trung Nguyên Legend đã chinh phục gu cà phê sành điệu của người Hàn Quốc.



Nếu Trung Nguyên Legend Cà phê sữa đá đóng gói trọn vẹn hương vị đặc biệt của ly cà phê sữa đá Việt Nam nổi tiếng thế giới, thì Trung Nguyên Legend Cà phê phin giấy kết hợp sáng tạo giữa cách pha phin truyền thống Việt Nam và phong cách pha drip coffee của châu Âu, mang đến trải nghiệm pha chế và thưởng thức ly cà phê đúng gu cho người Hàn.

Trung Nguyên Legend Cà phê phin giấy kết hợp sáng tạo giữa cách pha phin truyền thống Việt Nam và phong cách pha drip coffee của châu Âu, đáp ứng gu thưởng thức cà phê tại nhà của người Hàn Quốc.

Hiện nay, độc thân đang trở thành xu hướng phát triển ở Hàn Quốc với 7,1 triệu người, chiếm 33,4% tổng số hộ gia đình năm 2021, dự kiến đạt khoảng 9 triệu người vào năm 2040, chiếm 37,9% (theo báo cáo KB Financial Group).

Không theo đuổi tư duy "you only live once" (Bạn chỉ sống một lần trong đời) người độc thân Hàn Quốc quản lý chi tiêu thông minh và thắt chặt túi tiền của mình. Thêm vào đó, trong bối cảnh hậu đại dịch Covid, sự thay đổi thói quen tiêu dùng tại nhà thúc đẩy người tiêu dùng chọn lựa những sản phẩm cà phê chất lượng cao, vừa đáp ứng khẩu vị cà phê tinh tế, vừa đảm bảo lợi ích kinh tế và thuận tiện trong pha chế.

Vì thế, hệ sản phẩm cà phê G7, Trung Nguyên Legend với hương vị tươi mới, phù hợp để người yêu cà phê tự pha chế, sáng tạo ly cà phê theo gu riêng đã trở thành giải pháp tối ưu được chọn lựa tại thị trường Hàn Quốc.



Trong sự kiện khai trương văn phòng quốc tế thứ hai tại Gangnam, Seoul, Hàn Quốc mới đây, Trung Nguyên Legend cũng giới thiệu những phong cách thưởng lãm cà phê khác biệt được nghiên cứu, cô lọc theo 3 nền văn minh cà phê tiêu biểu thế giới Ottoman – Roman – Thiền đến những người yêu cà phê Hàn Quốc.

Sự phát triển các dòng sản phẩm chất lượng G7, Trung Nguyên, Trung Nguyên Legend cùng những phong cách thưởng lãm cà phê khác biệt, đặc biệt sẽ là những nền tảng để Trung Nguyên Legend tiếp tục chinh phục gu cà phê sành điệu và tinh tế của người tiêu dùng nơi đây, góp phần khẳng định vị thế và giá trị cà phê Việt Nam trên thế giới.