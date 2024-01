Người hâm mộ của Britney Spears đồng lòng "chặn đường" Justin Timberlake trên các BXH âm nhạc

Justin Timberlake mới đây đã cho ra mắt ca khúc mới mang tên Selfish, hứa hẹn sẽ trở thành bản hit trong dịp đầu năm 2024. Tuy nhiên, khác hẳn dự đoán, Selfish không thể dẫn đầu BXH iTunes do đã bị "chặn đường" bởi ca khúc cùng tên của Britney Spears được ra mắt từ năm 2011.

Đây là hành động đồng lòng của những người hâm mộ Britney Spears nhằm "trả thù" hoặc "trêu đùa" Justin Timberlake vì những cay đắng mà anh gây ra cho công chúa nhạc pop trong thời gian cả hai yêu nhau. Chưa dừng lại ở đó, những người hâm mộ của Britney vẫn tiếp tục làm sống lại các ca khúc từ album Femme Fatale (phát hành năm 2011) trên BXH này, thể hiện sự trung thành và ủng hộ dành cho Britney Spears.

"Selfish" của Britney Spears dù đã ra mắt từ năm 2011 vẫn leo lên vị trí đầu bảng, "chặn đường" ca khúc mới cùng tên của tình cũ Justin Timberlake. (Ảnh: That Grape Juice)

Trước đó, Justin Timberlake đã làm khán giả phẫn nộ khi Britney công khai những sự thật về mối quan hệ giữa cô và nam ca sĩ trong cuốn hồi ký The Woman In Me. Trong cuốn sách, giọng ca sinh năm 1981 tiết lộ bản thân từng phải phá thai do Justin không muốn làm bố.

Thực tế là những người hâm mộ Britney Spears từ lâu đã có ác cảm với nam ca sĩ kể từ sau khi anh cho ra mắt bản hit Cry Me a River vào năm 2002. Trong MV này, Justin Timberlake ẩn ý rằng anh đã bị nữ ngôi sao nhạc pop lừa dối và đây là lý do dẫn tới việc chia tay. Thậm chí, nhân vật nữ trong MV có vóc dáng giống hệt Britney Spears, từ mái tóc cho tới trang phục, điều này càng khiến công chúng tin rằng công chúa nhạc pop đã phản bội Justin Timberlake.

Theo nguồn tin từ Daily Mail, chủ nhân bản hit Sexy Back không hài lòng và không có ý định liên lạc lại với người yêu cũ sau khi cuốn hồi ký được phát hành. Anh cũng từng tỏ ra lo lắng về việc những bí mật liên quan tới chuyện tình cảm giữa anh và Britney trong quá khứ một lần nữa bị phơi bày trước công chúng.