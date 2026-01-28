Người giúp việc hành hạ cụ bà 90 tuổi: "Cứ tưởng bình thường nên làm trước camera"

Liên quan đến vụ bà cụ bị bạo hành ở nhà tại ngõ 190 Lò Đúc (Hai Bà Trưng, Hà Nội), Cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nữ giúp việc Trương Thị Bắc (47 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Kết quả điều tra xác định, từ ngày 6/1 đến 8/1/2026, Bắc làm giúp việc, đã nhiều lần dùng tay tát, quăng quật… cụ bà.

Tại cơ quan Công an, Bắc cho biết đã nhận công việc giúp việc cho gia đình bà cụ 82 tuổi ở phố Lò Đúc qua các nhóm tìm người giúp việc trên mạng với tiền công là 11 triệu đồng 1 tháng. Hàng ngày, Bắc chăm sóc và giúp bà cụ làm các việc cá nhân.

Bắc khai nhận hành vi phạm tội và thể hiện tự hối hận của bản thân. Bắc khai: "Do bà N. nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều do tôi phục vụ. Tôi quát mắng, chửi bới khi bà không nghe lời. Nếu bà không chịu ăn hoặc tự lấy tay cho thức ăn vào miệng, tôi dùng tay tát bà. Thay bỉm chưa xong bà lại đi vệ sinh, tôi hành hung bà...

Tôi cứ tưởng bình thường nên làm trước camera. Lúc đó tôi không kìm chế được. Khi lỡ hành hạ cụ, tôi biết sai đã bảo người thân ở quê ra xin lỗi và hỏi thăm bà N. Tôi thấy tôi sai lắm, sai hoàn toàn rồi".

Đối tượng tại cơ quan chức năng.

Theo thông tin trên PLO, năm 2017, đối tượng Trương Thị Bắc làm giúp việc cho một gia đình ở quận Long Biên (cũ) và đã trộm cắp tài sản của chủ nhà. Tháng 12/2017, Bắc bị TAND quận Long Biên (Hà Nội) xử phạt 8 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản.

Bắc chăm sóc cụ bà ở Lò Đúc từ ngày 29/11/2025. Đến ngày 10/1, anh Nguyễn C (con trai bà N) thăm mẹ thì phát hiện phần tai, mắt phải của bà bị thâm tím, tụ máu, trán sưng đỏ. Kiểm tra camera, anh C. phát hiện nữ giúp việc đã nhiều lần đánh bà N.

Bên cạnh đó, thông tin trên Tiền Phong, Trung tá Phạm Tiến Dũng - Phó trưởng Công an phường Hai Bà Trưng cho biết, ngay từ khi tiếp nhận thông tin, đơn vị xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm và tiến hành xác minh xử lý kiên quyết, triệt để, nhanh nhất để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định sau khi thực hiện các hành vi phạm tội, đối tượng đã xoay camera lắp đặt trong nhà nhằm che giấu hành vi. Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan chức năng, trước những chứng cứ đối tượng phải thừa nhận các hành vi vi phạm của bản thân.