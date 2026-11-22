Từ sáng sớm 22/11, nhiều bạn trẻ đã có mặt tại Cung Thanh niên Hà Nội, xếp hàng đăng ký hiến máu tình nguyện. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Cộng đồng lần thứ nhất, nơi Chương trình Người Gần Nhất sẽ chính thức ra mắt và giới thiệu 5 trạm trải nghiệm sơ cấp cứu.

Sáng 22/11, tại Cung Thanh niên Hà Nội (37 Trần Bình Trọng), không khí chuẩn bị cho lễ phát động Ngày Cộng đồng lần thứ nhất diễn ra khẩn trương. Ngay từ sáng sớm, đông đảo bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên, đã có mặt để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện.

Ngày Cộng đồng lần thứ nhất được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chính thức khởi động Chương trình Người Gần Nhất do Hội chủ trì, với sự khởi xướng của VCCorp và Báo Tuổi Trẻ.

Nhiều bạn trẻ có mặt từ sớm xếp hàng tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện

Dù thời tiết Hà Nội trở lạnh, khu vực hiến máu tình nguyện vẫn thu hút nhiều người tham gia. Các bạn trẻ kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt đăng ký, kiểm tra sức khỏe và thực hiện hiến máu. Nhiều sinh viên tranh thủ có mặt từ sớm để góp một phần nhỏ vào hoạt động ý nghĩa này.

Ảnh: Thành Đông

(Ảnh: Thành Đông)

Sự kiện có sự góp mặt của nhiều người nổi tiến, KOL

Không khí tại sự kiện cũng trở nên sôi động với sự xuất hiện của nhiều KOL, người nổi tiếng và các nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Nhiều gương mặt quen thuộc như ca sĩ Anh Tú, KOL Phạm Lan Anh, TikToker Chu Trang Anh, Tiktoker Yuki.. đã có mặt, check-in và tham gia các hoạt động trong khuôn khổ chương trình.

Ca sĩ Anh Tú có mặt tại chương trình (Ảnh: Lữ Phụng Tiên)

Ảnh: Thành Đông

Sự góp mặt của các nhân vật có sức ảnh hưởng được kỳ vọng góp phần đưa thông điệp về tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người khác đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Chính thức ra mắt Người Gần Nhất

Tại Lễ phát động Ngày Cộng đồng lần thứ nhất, nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Hội (23/11/1946 – 23/11/2026), Chương trình Người Gần Nhất cũng chính thức được ra mắt. Đây là chương trình xã hội có tầm nhìn dài hạn do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, VCCorp và Báo Tuổi Trẻ là các đơn vị khởi xướng. Tại lễ ra mắt, chương trình sẽ giới thiệu mục tiêu, định hướng, phương thức triển khai và các hoạt động trọng tâm trong giai đoạn đầu.

Điểm nhấn của sự kiện là nghi thức ra mắt và kích hoạt Chương trình "Người Gần Nhất" với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức và đơn vị khởi xướng chương trình.

Tại sân khấu, các đại biểu cùng đặt tay lên bục và thực hiện nghi thức kích hoạt. Nghi thức đánh dấu thời điểm chương trình chính thức được khởi động.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút kích hoạt, chính thức ra mắt Chương trình Người Gần Nhất sáng 22/11 (Ảnh: Thành Đông)

(Ảnh: Lữ Phụng Tiên)

Ngay sau nghi thức kích hoạt, MC công bố lời hiệu triệu "Gần – Gọi – Giúp". Đây là ba hành động cốt lõi mà chương trình muốn lan tỏa đến mỗi cá nhân trong cộng đồng.

Theo đó, "Gần" là chủ động nhận biết khi một người xung quanh cần được hỗ trợ; "Gọi" là kết nối với lực lượng, dịch vụ hỗ trợ phù hợp; "Giúp" là vận dụng kiến thức và kỹ năng đã được trang bị để hỗ trợ người gặp nạn an toàn, đúng cách.

Đặc biệt, MC đã hướng dẫn toàn hội trường thực hiện bộ ký hiệu tay đại diện cho ba hành động. Sau lời mời hưởng ứng, các đại biểu và người tham dự đồng loạt đứng dậy, cùng thực hiện động tác và đọc to khẩu hiệu "Gần – Gọi – Giúp". Khoảnh khắc này tạo nên điểm nhấn đáng chú ý tại lễ ra mắt, đưa thông điệp của chương trình từ sân khấu đến từng người tham dự.

Toàn thể hội trường cùng đứng dậy, thực hiện ký hiệu tay và đồng thanh hưởng ứng lời hiệu triệu "Gần – Gọi – Giúp" (Ảnh: Thành Đông)

Toàn thể hội trường cùng đứng dậy, thực hiện ký hiệu tay và đồng thanh hưởng ứng lời hiệu triệu "Gần – Gọi – Giúp" (Ảnh: Lữ Phụng Tiên)

Các hoạt động trải nghiệm trong sự kiện

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm 5 trạm sơ cấp cứu theo ba chặng Gần – Gọi – Giúp. Thông qua các tình huống thực hành, người tham dự được làm quen với cách nhận diện người cần hỗ trợ, kết nối với lực lượng có thể giúp đỡ và thực hiện những kỹ năng sơ cấp cứu phù hợp.

Ảnh: Lữ Phụng Tiên

Người Gần Nhất là chương trình xã hội với tầm nhìn dài hạn do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, VCCorp và Báo Tuổi Trẻ là đơn vị khởi xướng, nhằm xây dựng một cộng đồng Việt Nam nhân ái, đủ kiến thức và kỹ năng để biến lòng tốt thành hành động thiết thực, đúng lúc, đúng cách, trong đó người trẻ là lực lượng nòng cốt. Giai đoạn đầu, chương trình tập trung phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu cho người trẻ Việt Nam. Đồng hành cùng chương trình có Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam hỗ trợ chuyên môn y tế, Câu lạc bộ Niềm tin số Hà Nội hỗ trợ cộng đồng số và Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam hỗ trợ huy động nguồn lực và tình nguyện viên doanh nghiệp. Sáng Chủ nhật, 22/11/2026, lễ ra mắt Chương trình Người Gần Nhất diễn ra tại Hà Nội trong khuôn khổ lễ phát động Ngày Cộng đồng lần thứ nhất. Sự kiện mở cửa tự do, mời bạn cùng bạn bè, người thân đến dự lễ ra mắt và trải nghiệm thực hành sơ cấp cứu. Hoạt động hiến máu tình nguyện diễn ra từ 8h đến 11h cùng ngày tại Cung Thanh niên Hà Nội, số 37 Trần Bình Trọng. Thứ Hai, 23/11/2026 là Ngày Cộng đồng chính thức, cũng là ngày diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Hưởng ứng chủ đề "Mỗi người một hành động – Lan tỏa giá trị nhân ái", dù ở đâu, bạn cũng có thể chọn một việc làm thiết thực như hiến máu, học kỹ năng sơ cấp cứu, giúp đỡ một người quanh mình hoặc chia sẻ thông điệp để nhiều người cùng hành động.