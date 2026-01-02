Người duy nhất trên đời đội nguyên quả đào lên đầu vẫn đẹp: Visual thách thức tất cả, muốn xấu khó hơn lên trời

Mới đây, Dương Tử bất ngờ trở thành tâm điểm chê cười trên mạng xã hội khi xuất hiện trong một buổi livestream với kiểu tóc mái bị đánh giá là thảm họa. Diện mạo này nhanh chóng bị cư dân mạng đem ra chế giễu, kéo theo loạt tranh luận xoay quanh câu chuyện tóc mái và nhan sắc của các nữ diễn viên Hoa ngữ.

Trong bối cảnh đó, hình ảnh những mỹ nhân từng được xem là biểu tượng nhan sắc với tóc mái kinh điển như Châu Tấn, Tưởng Cần Cần và đặc biệt là Phạm Băng Băng được chia sẻ lại rầm rộ. Nhiều ý kiến cho rằng đây mới chính là những gương mặt mang vẻ đẹp mỹ nhân xưa, đủ sức cân đẹp những kiểu tóc khó nhằn mà không cần đến bất cứ công nghệ chỉnh sửa nào.

Trong khi Dương Tử bị chê cười vì vẻ ngoài thảm họa khi để tóc mái, những hình ảnh đẹp nao lòng của Châu Tấn, Tưởng Cần Cần và Phạm Băng Băng được chia sẻ lại.

Đáng chú ý nhất trong loạt hình ảnh được nhắc lại là Phạm Băng Băng. Nữ diễn viên nhận về vô số lời khen, thậm chí có khán giả còn đăng lại hình ảnh cô để kiểu tóc nhìn như đội nguyên quả đào trên đầu nhưng vẫn đẹp một cách khó tin. Nhiều netizen cho rằng nhan sắc của Phạm Băng Băng gần như thách thức mọi tạo hình, kiểu tóc xấu đến đâu cũng không thể làm lu mờ khí chất của cô. Có người còn hài hước chia sẻ kỷ niệm từng vì quá mê Phạm Băng Băng mà cắt tóc theo, để rồi vỡ mộng khi nhận ra không phải kiểu tóc đẹp, mà là Phạm Băng Băng đẹp nên mọi tạo hình mới trở nên đẹp.

Phạm Băng Băng dù để kiểu tóc như đội cả quả đào lên đầu cũng vẫn rất xinh đẹp.

Nhắc đến Phạm Băng Băng, cô từng được xem là một trong những minh tinh thượng hạng của làng giải trí Trung Quốc, thuộc nhóm "Tứ Đán, Song Băng, Kỳ Duy" đình đám. Sở hữu vẻ đẹp kinh diễm, sắc nước hương trời, Phạm Băng Băng luôn nổi bật ở bất kỳ đâu xuất hiện và được xem là biểu tượng nhan sắc của Cbiz suốt nhiều năm.

Bình luận của netizen về nhan sắc Phạm Băng Băng:

- Cái nhan sắc bả chấp hết mọi tạo hình mới chết.

- Tui nhận ra Băng Phạm một là cực kỳ tin tưởng make up phục trang, hai là thực sự tự tin vào nhan sắc của bản thân đến độ chấp nhận mọi thể loại sắp xếp của đoàn làm phim.

- Ngày xưa tui cũng đòi làm cái mái này vì nghĩ nó đẹp. Giờ lớn mới biết là do diễn viên đẹp.

- Lướt qua va ngay vào mắt là nhan sắc của Phạm Băng Băng. Sáng thật sự.

- Phạm Băng Băng thì nói gì nữa, bả đẹp xưa giờ. Bả có nhiều quả tạo hình ối giời ơi mà nhan sắc vẫn gánh được.

Từ khi còn rất trẻ, Phạm Băng Băng đã được đông đảo khán giả biết đến qua bộ phim truyền hình kinh điển Hoàn Châu Cách Cách, đóng cùng Triệu Vy và Lâm Tâm Như. Dù chỉ đảm nhận vai nữ phụ Kim Tỏa, nhưng nhờ ngoại hình nổi bật và thần thái cuốn hút, cô nhanh chóng gây chú ý và mở ra con đường sự nghiệp rực rỡ sau đó.

Nhan sắc của Phạm Băng Băng thời trẻ.

Không chỉ dừng lại ở hình ảnh mỹ nhân, Phạm Băng Băng còn cho thấy tham vọng và khả năng diễn xuất khi gây chấn động với bộ phim điện ảnh 18+ Lạc Lối Ở Bắc Kinh (2007). Dù sở hữu nhiều cảnh nóng táo bạo, tác phẩm này được giới chuyên môn đánh giá cao về giá trị nội dung và nghệ thuật, đồng thời được xem là một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cô.

Một tác phẩm nổi bật khác của Phạm Băng Băng có thể kể đến như Vũ Nữ Kim Đại Ban, nơi cô hóa thân thành người phụ nữ thời Dân quốc với vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa bi thương, cùng Châu Du Dân khắc họa một mối tình đẹp nhưng đầy nước mắt. Tất nhiên, cũng không thể bỏ quên Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ, bộ phim đưa hình tượng Võ Tắc Thiên do Phạm Băng Băng thể hiện trở thành phiên bản nữ hoàng đế được xem là đẹp nhất trên màn ảnh Trung Quốc.

Tuy nhiên, khi đang ở trên đỉnh cao danh vọng, Phạm Băng Băng bất ngờ đánh mất tất cả vì scandal trốn thuế nghiêm trọng bậc nhất lịch sử Cbiz. Tháng 10/2018, làng giải trí Trung Quốc chấn động trước thông tin nữ diễn viên bị kết luận trốn thuế và phải nộp phạt tổng cộng 884 triệu nhân dân tệ. Sau vụ việc này, Phạm Băng Băng bị phong sát hoàn toàn khỏi thị trường giải trí trong nước, sự nghiệp tuột dốc thê thảm.

Phạm Băng Băng sở hữu vẻ đẹp thách thức thời gian.

Dẫu vậy, mỗi khi hình ảnh cũ của Phạm Băng Băng được nhắc lại, đặc biệt là những khoảnh khắc nhan sắc đỉnh cao, cái tên này vẫn dễ dàng tạo ra làn sóng thảo luận lớn. Điều đó cho thấy, dù vắng bóng khỏi màn ảnh Hoa ngữ nhiều năm, Phạm Băng Băng vẫn là một biểu tượng nhan sắc khó thay thế trong ký ức của công chúng.