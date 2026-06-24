Người duy nhất mang gương mặt ảnh hưởng đến thẩm mỹ cả mội thời đại: Tuổi nào cũng là thần, đẹp không thể tin nổi

Mỹ nhân nào mà đẹp đến mức ảnh hưởng đến thẩm mỹ của cả một thời đại?

Mới đây, một đoạn clip về nhan sắc của Phạm Băng Băng đã viral trên Tiểu Hồng Thư. Video này hút gần 30 ngàn tim chỉ sau 1 giờ đăng tải. Phía bên dưới bài đăng, nhiều người dành những lời khen ngợi cho mỹ nhân sinh năm 1981. Thậm chí, cư dân mạng còn cho rằng nhan sắc của Phạm Băng Băng dù ở tuổi nào cũng vẫn là thần.

Không chỉ vậy, vẻ đẹp cô sở hữu còn thực sự ảnh hưởng đến thẩm mỹ của cả một thời đại. Phạm Băng Băng được nhận xét là có góc hàm vuông nhưng phần xương hàm lại thu vào trong rất rõ. Không ít phụ nữ đã đi phẫu thuật thẩm mỹ để có được chiếc cằm cực phẩm giống như nữ minh tinh.

Phạm Băng Băng được khen tuổi nào cũng là thần, nhan sắc ảnh hưởng đến thẩm mỹ của cả một thời đại.

Cho những ai chưa biết, từ lâu Phạm Băng Băng đã được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Trung Quốc nói riêng và toàn châu Á nói chung. Cô có đôi mắt to tròn, sống mũi cao, đôi môi chúm chím và làn da trắng muốt. Từ khi còn rất trẻ, visual của Phạm Băng Băng đã chinh phục hàng triệu người khi cô vào vai nàng hầu Kim Tỏa trong Hoàn Châu Cách Cách.

Nhan sắc của Phạm Băng Băng thực sự là chưa từng gây thất vọng cho khán giả.

Phạm Băng Băng là một trong những biểu tượng nhan sắc của làng giải trí châu Á nói chung và giải trí Trung Quốc nói riêng.

Sau đó, Phạm Băng Băng tiếp tục gây ấn tượng với nhiều vai diễn chất lượng trải dài từ truyền hình cho đến điện ảnh, có thể kể đến một cái tên như nàng Táo trong Lạc Lối Ở Bắc Kinh, Văn Ngọc Hòa trong Yên Chi Tuyết, Kim Đại Ban trong Vũ Nữ Kim Đại Ban, Võ Tắc Thiên trong Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ, Lý Tuyết Liên trong Tôi Không Phải Là Phan Kim Liên...

Xuyên suốt sự nghiệp của mình, Phạm Băng Băng đã thử sức với nhiều thể loại phim khác nhau, từ võ hiệp, cổ trang cung đình cho đến những tác phẩm hiện đại mang màu sắc hiện thực. Cô không chỉ được biết đến nhờ nhan sắc đẹp bất chấp tuổi tác, mà còn có nhiều vai diễn thể hiện diễn xuất ấn tượng, cũng như cho thấy tinh thần sẵn sàng lăn xả vì nghệ thuật.

Phạm Băng Băng trong phim Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ chiếu hồi 2014-2015.

Dẫu vậy khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Phạm Băng Băng đã vướng phải scandal trốn thuế nghiêm trọng. Cô bị phong sát hoàn toàn tại Trung Quốc, không thể hoạt động nghệ thuật tại quê nhà mà phải chuyển hướng ra nước ngoài. Hiện tại, sự nghiệp của Phạm Băng Băng dù chẳng còn được như xưa, thế nhưng mỗi lần xuất hiện, cô vẫn thu hút nhiều sự chú ý và khiến khán giả xuýt xoa thán phục trước visual đỉnh nóc kịch trần của mình.