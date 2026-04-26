Người duy nhất đẹp hơn mỹ nhân Việt này là cô ấy hồi trẻ: Dàn sao nam mê mệt, làm dâu trăm họ đúng nghĩa

Gần đây, Ninh Dương Lan Ngọc đã thu hút nhiều sự chú ý khi một đoạn clip ghi lại sự công nhận từ các ngôi sao nam về cô viral trên mạng xã hội. Những cái tên đình đám Vbiz như Anh Tú Atus, S.T Sơn Thạch, Harry Lu, Binz, Karik đều xuất hiện trong video.

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những mỹ nhân đẹp nhất nhì Vbiz hiện tại.

Anh Tú Atus thời trước khi quen Diệu Nhi từng nói "Mỗi lần nhìn vào mắt chị Ngọc là mình đã thấy yêu chị Ngọc rồi, đẹp quá mà". Còn rapper Karik thì nhận xét cô là người đáng yêu, dễ thương và hoạt bát. Có người nói đùa rằng Ninh Dương Lan Ngọc đúng là đủ tiêu chuẩn để "làm dâu trăm họ" theo đúng nghĩa đen, khi mà ai ai cũng "say nắng" vì cô nàng.

Không chỉ các đồng nghiệp trong giới showbiz mà Ninh Dương Lan Ngọc còn được công chúng công nhận rộng rãi cả về tài năng và sắc đẹp. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Bồ tui hồi mới tìm hiểu tui hỏi là anh có người yêu chưa? Ổng kêu anh có rồi làm tui sững người lại. Rồi ổng nói bồ anh là Ninh Dương Lan Ngọc á.

- Có một lần mình làm việc cho brand beauty thì brand mời Lan Ngọc đến dự sự kiện hôm đó. Phải nói thấy ở ngoài đi rồi thấy cái cảnh...đẹp hơn trên mạng gấp 10 lần.

- Lan Ngọc vừa đẹp, vừa duyên, dễ thương, năng lượng lắm luôn. Nên nhiều người thương cô ấy lắm.

- Tuổi thơ luôn á trời. Coi bả từ thời nhỏ xíu mà lúc đó bả đẹp ơi là đẹp, tới giờ vẫn y như lần đầu mình xem lúc nhỏ. Bạch nguyệt quang luôn đó.

- Tên bả đã đẹp rồi thì thôi chứ, người cũng đẹp mà còn hoạt bát nữa.

Ở thời điểm hiện tại, cô đang là một trong những minh tinh hàng đầu làng giải trí trong nước. Mỗi lần xuất hiện, mỹ nhân sinh năm 1990 đều khiến khán giả choáng ngợp vì diện mạo trẻ đẹp, thân hình nóng bỏng cùng với đó là khí chất ngôi sao. Vẻ đẹp của Ninh Dương Lan Ngọc thuộc hàng hiếm ở Vbiz. Thậm chí với nhiều người hâm mộ, nếu phải tìm ra một cái tên đẹp hơn Ninh Dương Lan Ngọc, đó chỉ có thể là chính cô hồi còn trẻ mà thôi.

Như đã nói, Ninh Dương Lan Ngọc không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài năng. Cô ghi dấu ấn với loạt vai diễn trong các bộ phim cả truyền hình lẫn điện ảnh như Cánh Đồng Bất Tận, Vừa Đi Vừa Khóc, Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Cô Ba Sài Gòn, Gái Già Lắm Chiêu, Cua Lại Vợ Bầu... Bên cạnh đó, sự hiện diện của Ninh Dương Lan Ngọc cũng góp phần tạo nên sức hút cho những chương trình giải trí như Running Man Vietnam, 7 Nụ Cười Xuân, Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng hay Sao Nhập Ngũ.

Ninh Dương Lan Ngọc trong phim Gái Già Lắm Chiêu 2.

Còn đây là trong phim Cô Ba Sài Gòn.

Ninh Dương Lan Ngọc thời đóng Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể.

Hiện tại, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn đang tạm rời showbiz để đi du học. Việc người đẹp sinh năm 1990 ra quyết định như vậy giữa lúc sự nghiệp đang trên đỉnh, mới gây được tiếng vang nhờ tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng khiến không ít người cảm thấy bất ngờ xen lẫn nuối tiếc. Dù vậy, với Ninh Dương Lan Ngọc thì đây là bước đi cần thiết để cô có thể học hỏi thêm nhiều điều, tích lũy thêm vốn sống cũng như để cho năng lượng của mình được phục hồi. Hy vọng rằng ở thời điểm trở lại, những gì học hỏi được sẽ giúp Ninh Dương Lan Ngọc có màn comeback thật mạnh mẽ và biết đâu đấy, sẽ là một dự án phim ấn tượng?