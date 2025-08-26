Người dùng Viettel đón tin vui trước thềm 2/9: Cập nhật sớm để không bỏ lỡ quyền lợi hiếm có

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel đã công bố chương trình “Kết Nối Trọn Niềm Vui” với quy mô lớn chưa từng có, tung ra 80 triệu ưu đãi đặc biệt dành tặng khách hàng trên cả nước. Đây không chỉ là lời tri ân sâu sắc, mà còn là nỗ lực của Viettel nhằm mang đến những trải nghiệm công nghệ vượt trội, đặc biệt trong dịp lễ lớn.

Loạt ưu đãi lớn

Chương trình “Kết nối trọn niềm vui” của Viettel được thiết kế toàn diện, chạm tới hầu hết các dịch vụ thiết yếu của người dùng. Từ viễn thông di động, Internet cố định, đến các ứng dụng số, tất cả đều ngập tràn ưu đãi.

Data tốc độ cao: Khách hàng sử dụng gói cước 5G29 sẽ nhận được dung lượng data gấp đôi, thỏa sức lướt web, xem phim, và kết nối với người thân bạn bè mà không lo gián đoạn.

Internet cố định: Dành cho các khách hàng đăng ký mới, Viettel áp dụng chính sách giảm giá hấp dẫn, giúp nhiều gia đình tiếp cận dịch vụ Internet cáp quang tốc độ cao với chi phí hợp lý hơn.

Roaming tiện lợi: Nhằm hỗ trợ khách du lịch nước ngoài trong dịp lễ, Viettel tặng ngay 50% dung lượng data cho các thuê bao đăng ký dịch vụ Roaming tại 8 quốc gia, bao gồm cả những điểm đến phổ biến như Lào, Campuchia, Hàn Quốc...

Hàng triệu ưu đãi Viettel++

Điểm nhấn quan trọng nhất trong đợt ưu đãi lần này là chương trình Viettel++, được thiết kế để tri ân những khách hàng thân thiết. Viettel không chỉ tặng điểm đơn thuần, mà còn mở rộng cách thức tích lũy và sử dụng, mang lại lợi ích kép cho người dùng.

Theo đó, những khách hàng có mức tiêu dùng dịch vụ nhất định trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được cộng ngay 80.000 điểm Viettel++ vào tài khoản của mình. Số điểm thưởng này có thể quy đổi thành nhiều phần quà có giá trị, bao gồm dung lượng data, phút gọi nội mạng, hoặc tin nhắn SMS, giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể chi phí liên lạc.

Sau khi nhận thành công 80.000 điểm, người dùng có thể đổi sang ưu đãi 16GB data chu kỳ sử dụng trong ngày trên app My Viettel.

Chương trình cộng điểm mừng 80 năm Quốc khánh áp dụng cho Thuê bao di động, Dcom, Homephone, ADSL, PSTN, FTTH, Truyền hình số 1 chiều, 2 chiều có cước tiêu dùng tháng 5, 6, 7/2025 đạt tối thiểu 10.000 đồng/tháng (Tháng nào cũng phải đạt tối thiểu tiêu dùng là 10.000đ đồng).

Bên cạnh đó, Viettel còn lồng ghép Viettel++ vào hoạt động mang tính cộng đồng thông qua chương trình “Tìm hiểu lịch sử online” với tổng giá trị quà tặng lên đến 13 tỷ đồng. Đây là một sân chơi bổ ích, khuyến khích giới trẻ tìm hiểu về lịch sử dân tộc trong một không gian số sáng tạo.

Cùng với chương trình ưu đãi, Viettel cũng đặc biệt chú trọng vào việc nâng cấp hạ tầng mạng lưới. Để đảm bảo chất lượng kết nối thông suốt trong sự kiện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, Viettel đã triển khai một kế hoạch toàn diện. Hơn 2.400 giải pháp kỹ thuật đã được áp dụng, bao gồm lắp đặt mới 500 trạm BTS 5G, 1.200 trạm nhỏ 5G, và 700 trạm 4G tạm thời.

Đặc biệt, lần đầu tiên Viettel sử dụng công nghệ AI để dự đoán các khu vực tập trung đông người, từ đó tối ưu hóa công suất và đảm bảo mạng luôn mượt mà. Với những nỗ lực này, Viettel khẳng định vai trò tiên phong của mình trong việc mang đến một ngày Quốc khánh trọn vẹn và kết nối cho người dân Việt Nam.



