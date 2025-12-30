Trong bối cảnh các thủ đoạn lừa đảo chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng ngày càng tinh vi, VietinBank có một tính năng bảo mật được ví như "chốt chặn" cuối cùng mang tên FacePay Plus. Đây là động thái mạnh mẽ của ngân hàng nhằm bảo vệ khách hàng trước tình trạng kẻ gian cố tình kích hoạt ứng dụng ngân hàng trên các thiết bị lạ để tẩu tán tài sản. Điểm đặc biệt của tính năng này là tận dụng công nghệ xác thực thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, đảm bảo rằng chính chủ tài khoản mới có quyền cấp phép cho thiết bị mới truy cập.

Cơ chế hoạt động của FacePay Plus tập trung vào thời điểm nhạy cảm nhất là khi ứng dụng iPay Mobile được kích hoạt lại trên một thiết bị khác. Nếu kẻ gian có đánh cắp được tên đăng nhập và mật khẩu, chúng cũng sẽ "bó tay" tại bước này vì hệ thống sẽ yêu cầu xác thực bằng cách quét CCCD gắn chip của chủ tài khoản. Điều này giúp ngăn chặn tối đa các hành vi gian lận, chiếm đoạt quyền điều khiển từ xa vốn đang là nỗi ám ảnh của nhiều người dùng dịch vụ ngân hàng số hiện nay.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng tính năng FacePay Plus (Ảnh: VietinBank)

Mặc dù đây là một lớp bảo mật cực kỳ quan trọng nhưng VietinBank không áp đặt bắt buộc mà cho phép người dùng quyền chủ động lựa chọn. Khách hàng có thể dễ dàng bật hoặc tắt tính năng này ngay trên ứng dụng bằng cách truy cập vào mục Cài đặt và chọn "Cài đặt xác thực FacePay Plus". Ngoài ra, nếu gặp khó khăn trong thao tác, người dùng cũng có thể liên hệ tổng đài hoặc mang CCCD trực tiếp ra các chi nhánh, phòng giao dịch để được hỗ trợ kích hoạt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho túi tiền của mình.

Bên cạnh tính năng bảo mật hữu ích là FacePay Plus, người dùng VietinBank cũng cần lưu ý thay đổi về phương thức xác thực khi thanh toán trực tuyến đã bắt đầu hiệu lực từ tháng 12/2025.

Cụ thể, ngân hàng đã chuyển sang sử dụng Soft OTP ngay trên ứng dụng iPay thay vì gửi mã qua tin nhắn SMS như trước đây cho các giao dịch thẻ nội địa. Thay đổi này không chỉ giúp giao dịch nhanh chóng hơn mà còn tăng cường tính bảo mật, hạn chế rủi ro bị đánh cắp mã OTP qua mạng viễn thông.