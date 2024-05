OpenAI mới đây đã trình làng model GPT-4o hoàn toàn mới với loạt nâng cấp "xịn sò". Bản cập nhật GPT-4o của ChatGPT mang đến nhiều lợi ích cho người dùng, bao gồm cải thiện hiệu suất, khả năng xử lý ngôn ngữ tốt hơn và tích hợp thêm nhiều tính năng hữu ích. Đáng chú ý, phiên bản này được phát hành cho cả người dùng miễn phí nhưng họ sẽ bị giới hạn số lượt câu hỏi trong một khoảng thời gian nhất định.

Tuy nhiên, người dùng đã nhanh chóng bày tỏ sự thất vọng với bản cập nhật mới. Một bài đăng trên mạng xã hội Threads đã nêu rõ một bất cập của GPT-4o, đặc biệt là với người dùng miễn phí.

Bài đăng của người dùng Threads nói về bất cập của ChatGPT model GPT-4o mới

Cụ thể, người dùng Threads này cho biết, anh sử dụng một đoạn chat với model GPT-3.5, model dành cho người dùng miễn phí với tốc độ phản hồi nhanh nhưng kém linh hoạt hơn, cho tất cả mọi nhu cầu của mình. Và dù đã tổ chức các mục đích khác nhau trong một đoạn chat riêng để hỏi thông tin hàng ngày, nhưng việc chuyển sang GPT-4o đã gây ra nhiều phiền toái.

Người dùng này cho biết anh đã "lỡ" chuyển sang sử dụng model GPT-4o để trải nghiệm. Một trong những tính năng hay ho của GPT-4o là khả năng tải tệp tin tài liệu lên để AI đọc hiểu và phân tích.

Và rắc rối xảy ra từ đây khi người dùng này đã đính kèm một tệp tài liệu lên, nhưng do là phiên bản miễn phí nên bị giới hạn lượt câu hỏi ít hơn so với model GPT-3.5. Để khắc phục tình trạng này, anh đã chuyển sang model GPT-3.5 để tiếp tục sử dụng nhưng "trớ trêu" thay do đoạn chat hiện tại đã đính kèm một tập tin vào ngữ cảnh trước đó nên ChatGPT không cho phép chuyển ngược lại về model GPT-3.5, vốn là model chỉ xử lý văn bản thuần tuý. Thay vào đó, để tiếp tục đoạn hội thoại, người dùng lúc này chỉ có 2 lựa chọn: chờ một vài tiếng để tiếp tục hỏi; hoặc nâng cấp lên bản trả phí của ChatGPT có giá 20 USD/tháng.

Thông báo đạt giới hạn câu hỏi của phiên bản miễn phí và ChatGPT không có phép chuyển ngược về model GPT-3.5 do model này không hỗ trợ tệp tài liệu đính kèm - Ảnh: Người dùng Threads

Việc không thể chuyển đổi lại phiên bản GPT-3.5 dẫn đến việc không thể thao tác chat trong đoạn hội thoại khi cần và mất toàn bộ các đoạn chat đã lưu trữ từ trước. Điều này khiến họ phải bắt đầu lại từ đầu một đoạn chat mới và gây không ít khó khăn trong việc quản lý dự án của mình. Người dùng gọi bản cập nhật GPT-4o như “một trò lừa” và bày tỏ sự bức xúc khi không thể tiếp tục công việc một cách suôn sẻ.

Bên dưới bình luận của bài đăng, nhiều người dùng khác cũng chia sẻ tình trạng tương tự, nhưng cũng không ít người khuyên nên nâng cấp lên bản trả phí để được sử dụng một cách tốt nhất.

Thực chất, mặc dù cho phép người dùng miễn phí sử dụng model GPT-4o mới nhất, cao cấp nhất, nhưng chính sách của OpenAI đã đề cập rõ người dùng miễn phí sẽ bị giới hạn số lượng câu hỏi trong một khoảng thời gian. Theo một số người dùng Reddit, đối với người dùng miễn phí, OpenAI chỉ cho phép họ đặt khoảng 10 câu hỏi trong 3 giờ, con số này được nâng lên 80 câu nếu là người dùng trả phí cho bản Plus. Đây cũng là một cách để bảo vệ quyền lợi cho những người dùng trả phí của ChatGPT.