Người dùng Samsung cần làm ngay một việc khi thấy biểu tượng điện thoại kèm sóng Wi-Fi

Mỗi biểu tượng xuất hiện trên thanh trạng thái của chiếc smartphone đều là lời nhắc nhở tới chủ sở hữu.

Khi góc trên màn hình chiếc Samsung Galaxy xuất hiện ký hiệu một ống nghe điện thoại lồng ghép cùng vạch sóng Wi-Fi, không ít người dùng cảm thấy băn khoăn về tính năng đang hoạt động ngầm trên thiết bị của mình.

Bản chất của biểu tượng điện thoại kết hợp sóng Wi-Fi

Biểu tượng hình ống nghe điện thoại đi kèm ký hiệu sóng Wi-Fi nhỏ ở góc trên bên phải là dấu hiệu cho biết tính năng Gọi qua Wi-Fi đang được bật trên điện thoại Samsung. Đây là công nghệ tiên tiến cho phép thiết bị thực hiện cuộc gọi thoại hoặc gửi nhận tin nhắn văn bản thông qua kết nối Wi-Fi thay vì phụ thuộc vào hạ tầng sóng di động thông thường.

Vai trò lớn nhất của Wi-Fi Calling là duy trì liên lạc liền mạch trong những môi trường đặc thù. Khi bạn làm việc tại các tầng hầm, phòng kín cách âm, hoặc những khu vực vùng sâu vùng xa nơi sóng di động của nhà mạng bị suy giảm nghiêm trọng, tính năng này sẽ tự động chuyển hướng dữ liệu cuộc gọi qua mạng không dây sẵn có.

Tuy nhiên, cơ chế này không đồng nghĩa với việc bạn có thể gọi điện hoàn toàn vô điều kiện. Để Wi-Fi Calling vận hành, thiết bị bắt buộc phải đang lắp thẻ SIM vật lý hoặc kích hoạt eSIM hợp lệ từ nhà mạng. Đồng thời, chất lượng và độ ổn định của đường truyền Wi-Fi đóng vai trò quyết định đến trải nghiệm âm thanh, tránh tình trạng nhiễu sóng hoặc đứt đoạn giữa chừng.

Ảnh: Reddit

Phân biệt các biểu tượng kết nối dễ gây nhầm lẫn trên giao diện One UI

Hệ điều hành trên các dòng máy Samsung sở hữu kho biểu tượng tương đối đa dạng trên thanh trạng thái, khiến người dùng rất dễ nhầm lẫn giữa các chế độ kết nối khác nhau.

Biểu tượng Wi-Fi Sharing (Chia sẻ Wi-Fi): Có hình dáng tương tự hai biểu tượng sóng Wi-Fi đặt nằm ngang song song. Ký hiệu này thông báo rằng thiết bị đang đóng vai trò làm điểm phát lại kết nối không dây cho các máy xung quanh.

Biểu tượng kết nối S Pen: Hiện diện dưới hình dạng chiếc bút thông minh kèm hai vạch sóng bo tròn bên cạnh. Ký hiệu này xác nhận bút S Pen đã kết nối Bluetooth ổn định với thân máy trên các dòng Galaxy Ultra hoặc Galaxy Z Fold tương thích.

Biểu tượng VoLTE: Hiển thị chữ VoLTE kèm vạch sóng di động, biểu thị cuộc gọi thoại chất lượng cao đang sẵn sàng trên hạ tầng mạng 4G/LTE.

Nhận biết chính xác từng biểu tượng giúp người dùng nhanh chóng xác định trạng thái phần cứng và dịch vụ mạng đang hoạt động, từ đó chủ động tùy chỉnh cấu hình thiết bị theo đúng mục đích sử dụng.

Hướng dẫn kích hoạt và thiết lập cuộc gọi qua Wi-Fi chuẩn xác

Thao tác bật hoặc tắt Wi-Fi Calling trên các dòng điện thoại Samsung khá đơn giản và có thể thực hiện thông qua nhiều con đường khác nhau trong giao diện người dùng.

Quá trình thiết lập cơ bản qua menu Cài đặt bao gồm các bước:

Đảm bảo SIM hoặc eSIM đã được gắn và nhận sóng.

Kết nối điện thoại vào một mạng Wi-Fi khả dụng.

Mở Cài đặt (Settings) > chọn Kết nối (Connections).

Tìm đến mục Gọi qua Wi-Fi (Wi-Fi Calling) và gạt công tắc để bật hoặc tắt tính năng.

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Bên cạnh cách truy cập truyền thống, bạn có thể thao tác nhanh hơn bằng cách vuốt thanh thông báo từ trên xuống hai lần để mở bảng Cài đặt nhanh (Quick Settings), sau đó nhấn trực tiếp vào biểu tượng Wi-Fi Calling. Một số phiên bản phần mềm còn cho phép bật tính năng này ngay trong menu cài đặt của ứng dụng Điện thoại (Phone).

Đối với một số nhà mạng đặc thù (như AT&T), dịch vụ yêu cầu tính năng VoLTE phải được kích hoạt đồng thời để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng âm thanh. Trong menu tùy chỉnh chi tiết của Wi-Fi Calling, người dùng còn có thể cài đặt thứ tự ưu tiên (ưu tiên Wi-Fi hay ưu tiên Mạng di động khi đàm thoại), cũng như cập nhật thông tin vị trí phục vụ cho các trường hợp gọi cấp cứu khẩn cấp.

Ký hiệu điện thoại kết hợp sóng Wi-Fi không phải là dấu hiệu lỗi phần mềm hay cảnh báo bất thường, mà đại diện cho một giải pháp công nghệ hữu ích trên smartphone Samsung. Việc hiểu rõ cơ chế hoạt động của Wi-Fi Calling giúp người dùng chủ động tối ưu hóa chất lượng đàm thoại, duy trì kênh liên lạc thông suốt ngay cả trong những điều kiện hạ tầng sóng di động không thuận lợi.