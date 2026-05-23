Người dùng MXH có hành vi sau bị phạt đến 50 triệu đồng

Một lời cảnh báo đắt giá vừa được đưa ra dành cho các nhà sáng tạo nội dung và người dùng mạng xã hội khi việc vô tư sử dụng hình ảnh trẻ em để thu hút lượt xem hay livestream bán hàng giờ đây có thể khiến bạn đối mặt với án phạt rất nặng. Theo quy định pháp luật mới nhất vừa chính thức có hiệu lực, mức phạt cho hành vi trục lợi này đã được nâng lên mốc 50 triệu đồng, đánh dấu một bước tiến lớn trong việc siết chặt quản lý môi trường số và bảo vệ nhóm người yếu thế.

Cụ thể, Nghị định 98/2026/NĐ-CP của Chính phủ đã chính thức có hiệu lực từ ngày 16/5/2026 nhằm thay thế các quy định cũ và bổ sung hàng loạt chế tài khắt khe cho môi trường mạng. Tâm điểm của nghị định là việc áp dụng mức phạt từ 40 đến 50 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của trẻ em để tạo ra các nội dung gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của trẻ hoặc nhằm mục đích kiếm tiền.

Thực tế thời gian qua trên các nền tảng lớn như TikTok, Facebook hay YouTube, không khó để bắt gặp những video ghi lại cảnh trẻ em khóc lóc, bị trêu chọc ác ý hay thậm chí bị ép tham gia các phiên livestream bán hàng kéo dài. Với khung pháp lý mới, những chiêu trò bất chấp đạo đức để thu hút tương tác quảng cáo và xâm phạm quyền riêng tư của trẻ sẽ bị rà soát và xử lý triệt để.

Không chỉ dừng lại ở việc dẹp bỏ các video câu view phản cảm, quy định mới còn tạo ra một lớp lá chắn bảo vệ toàn diện đời sống riêng tư của trẻ em. Mọi hành vi công khai trái phép thông tin cá nhân, phát tán bệnh án, hồ sơ học tập hay các clip riêng tư liên quan đến trẻ đều nằm trong diện bị trừng phạt nghiêm khắc.

Đặc biệt, một bước đột phá trong công tác quản lý là cơ quan chức năng giờ đây có thể sử dụng trực tiếp các dữ liệu điện tử như video, hình ảnh từ các buổi livestream hay nội dung bài đăng trên mạng xã hội làm căn cứ hợp pháp để ra quyết định xử phạt hành chính. Động thái cứng rắn này mang tính răn đe vô cùng mạnh mẽ, khẳng định việc khai thác hình ảnh trẻ em không còn là ranh giới đạo đức mờ nhạt mà đã trở thành lằn ranh pháp luật không thể xâm phạm, nhất là trong bối cảnh ngành công nghiệp nội dung số đang bùng nổ lợi nhuận.