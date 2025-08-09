Chỉ vài ngày sau khi ra mắt, các diễn đàn công nghệ và mạng xã hội đã tràn ngập những lời phàn nàn từ người dùng iPhone. Vấn đề chung mà họ gặp phải sau khi nâng cấp lên iOS 18.6 là tình trạng hao pin nghiêm trọng và máy nóng lên một cách bất thường.

Tình trạng này xảy ra trên diện rộng, từ các dòng máy cũ hơn cho đến cả những mẫu mới nhất.

Một người dùng iPhone 14 Pro Max cho biết: "Sau khi cập nhật, máy tôi sụt pin rất nhanh, mất đến 10% chỉ sau một đêm dù không hề sử dụng".

Tương tự, một người khác chia sẻ về chiếc iPhone 16 của mình: "Máy trở nên kém ổn định hẳn. Khi pin dưới 20%, máy bắt đầu giật lag và nóng ran, bàn phím còn bị lỗi không gõ được".

Ngay cả chiếc iPhone 15 Pro Max cũng không ngoại lệ. Một người dùng than phiền: "Nghe nói máy sẽ ổn định sau vài ngày, nhưng gần một tuần rồi mà máy tôi vẫn quá nhiệt ngay cả khi chỉ dùng tác vụ thông thường".

Bất chấp những vấn đề về hiệu năng, Apple vẫn đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ rằng người dùng nên cập nhật lên iOS 18.6 ngay lập tức. Lý do đằng sau sự cấp bách này là các lợi ích về bảo mật mà phiên bản này mang lại.

Theo thông tin từ Apple, iOS 18.6 vá hơn 20 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng. Đáng lo ngại nhất trong số đó là một lỗi liên quan đến Trợ năng (Accessibility) có thể khiến tính năng VoiceOver đọc to thông tin mật mã của người dùng, tạo ra nguy cơ bị đánh cắp thông tin cực kỳ nguy hiểm.

Apple nhấn mạnh rằng việc cập nhật phần mềm là một trong những biện pháp quan trọng nhất để bảo vệ thiết bị khỏi các mối đe dọa. Do đó, việc nâng cấp lên phiên bản mới nhất là cần thiết để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân.

Rõ ràng, người dùng iPhone đang phải đối mặt với một sự đánh đổi khó chịu. Một bên là những phiền toái hiện hữu về pin và nhiệt độ, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng hàng ngày. Một bên là những rủi ro bảo mật vô hình nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại lớn hơn nhiều.

Dù các lỗi về hiệu năng rất đáng thất vọng, lời khuyên từ các chuyên gia và Apple vẫn nghiêng về việc ưu tiên bảo mật. Các lỗ hổng an ninh, đặc biệt là lỗi có thể làm lộ mật mã, là những mối đe dọa không thể xem nhẹ. Lựa chọn an toàn nhất lúc này là cập nhật lên iOS 18.6 để bảo vệ dữ liệu của mình và hy vọng Apple sẽ sớm tung ra một bản vá lỗi để khắc phục các vấn đề về hiệu năng.