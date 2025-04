Anh Ngô Minh Hiếu, hay còn được biết đến với biệt danh Hiếu PC, là một chuyên gia an ninh mạng nổi tiếng tại Việt Nam. Sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực an toàn thông tin, anh từng có thời gian cố vấn cho Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng Quốc gia (NCSC), đồng thời tích cực tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức bảo mật cho cộng đồng.

Với kinh nghiệm và kiến thức của mình, anh Hiếu PC thường xuyên cảnh báo về các nguy cơ lừa đảo trực tuyến và chia sẻ các biện pháp giúp người dùng bảo vệ tài khoản cá nhân. Trên trang cá nhân của mình, mới đây, chuyên gia an ninh mạng đã chia sẻ cho người dùng người dùng iPhone cách sử dụng điện thoại an toàn.

1. Sử dụng mật khẩu mạnh và duy nhất

Người dùng nên đặt mật khẩu dài ít nhất 10 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Việc sử dụng cùng một mật khẩu cho nhiều tài khoản cần được tránh tuyệt đối để giảm thiểu nguy cơ bị chiếm đoạt thông tin.

2. Kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA)

Mật khẩu & Bảo mật > Bật xác thực hai yếu tố.

3. Cập nhật phần mềm thường xuyên

Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm.

4. Bật tính năng “Tìm iPhone”

Tìm > Tìm iPhone để kích hoạt.

5. Quản lý quyền truy cập ứng dụng

Kiểm tra và điều chỉnh các quyền mà ứng dụng có thể truy cập tại mục Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật. Điều này giúp hạn chế việc thu thập dữ liệu không cần thiết.

6. Sử dụng tính năng “Kiểm tra an toàn”

Tính năng này hỗ trợ người dùng kiểm soát quyền truy cập của người khác vào thiết bị và tài khoản trong các tình huống có dấu hiệu bị xâm phạm.

7. Tắt xem trước thông báo trên màn hình khóa

tránh="" để="" lộ="" thông="" tin="" nhạy="" cảm="" qua="" màn="" hình="" khóa="" bằng="" cách="" tắt="" chế="" độ="" xem="" trước="" báo="" tại="" cài="" đặt="" >=""> Hiển thị Bản xem trước > Chọn “Khi được mở khóa”.

8. Cảnh giác với email và tin nhắn lừa đảo

Người dùng tuyệt đối không nên nhập thông tin cá nhân vào các liên kết đáng ngờ. Apple không bao giờ yêu cầu người dùng xác nhận thông tin qua email hoặc tin nhắn.

9. Sử dụng mạng riêng ảo (VPN)

VPN giúp mã hóa dữ liệu khi sử dụng Wi-Fi công cộng. Người dùng nên chọn các ứng dụng VPN uy tín từ App Store để tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân.

10. Bật chế độ khóa (Lockdown Mode)

Quyền riêng tư & Bảo mật > Chế độ Khóa.

11. Bảo mật ứng dụng Ghi chú

Ghi chú > Mật khẩu để bảo vệ.

12. Hạn chế cài đặt ứng dụng ngoài App Store

Chỉ nên cài đặt ứng dụng từ App Store để tránh rủi ro từ các phần mềm độc hại không được Apple kiểm duyệt.

13. Sử dụng chế độ “Trạng thái sửa chữa”

Khi gửi thiết bị đi bảo hành hoặc sửa chữa, nên kích hoạt chế độ “Trạng thái sửa chữa” để đảm bảo an toàn cho dữ liệu. Tính năng này có trên iOS 17.5 trở lên.