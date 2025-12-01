Người dùng iPhone cũ nhận tin vui

Các dự báo mới cho thấy iPhone 11 sẽ tiếp tục nằm trong danh sách thiết bị hỗ trợ iOS 27, phiên bản hệ điều hành dự kiến phát hành vào năm 2026.

Đây được xem là bước điều chỉnh chiến lược của Apple, khi hãng dần quay lại ưu tiên hiệu suất và độ ổn định hệ thống sau giai đoạn tập trung mạnh vào các tính năng nặng và công nghệ mới.

iOS 27, theo định hướng ban đầu, sẽ không đặt trọng tâm vào thay đổi giao diện hay bổ sung tính năng quy mô lớn. Thay vào đó, Apple được kỳ vọng sẽ tối ưu các quy trình nền, cải thiện khả năng quản lý tài nguyên và tăng độ ổn định trong vận hành để giảm hao pin và mang lại trải nghiệm mượt mà hơn.

iOS 27 có thể trở thành bản cập nhật cuối cùng của iPhone 11. (Ảnh minh hoạ)

Việc iOS 27 tập trung vào “tinh chỉnh lõi” khiến iPhone 11 có lợi thế bất ngờ. Với cấu hình vẫn còn đủ sức cho các tác vụ cơ bản, thiết bị được đánh giá phù hợp với triết lý nhẹ nhàng của bản cập nhật.

Nhiều chuyên gia nhận định iOS 27 có thể trở thành bản cập nhật cuối cùng mà iPhone 11 nhận được trước khi Apple ngừng hỗ trợ hệ điều hành mới trong các năm tiếp theo. Sự hỗ trợ kéo dài thêm một năm giúp người dùng có thời gian cân nhắc nâng cấp thiết bị hợp lý hơn.

Theo lộ trình thường lệ của Apple, iOS 27 dự kiến được công bố tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu (WWDC) vào ngày 8.6.2026. Bản thử nghiệm dành cho lập trình viên sẽ xuất hiện ngay sau sự kiện, tiếp theo là Public Beta trong tháng 7. Phiên bản chính thức sẽ đến tay người dùng vào tháng 9, đồng thời xuất hiện trên dòng iPhone mới trong năm.

Trong khi đó, với những người muốn khai thác tối đa các tính năng AI thế hệ mới, vốn được Apple định hướng mạnh trên dòng sản phẩm cao cấp, việc nâng cấp lên iPhone 17 sử dụng chip A19 vẫn là lựa chọn phù hợp hơn. Mẫu máy này được kỳ vọng xử lý tốt các tác vụ học máy và các tính năng thông minh vốn không nằm trong mục tiêu của iOS 27 khi tối ưu cho thiết bị cũ.