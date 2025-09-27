Người dùng iPhone cũ dạo này

iPhone 17 ra mắt, newsfeed ngập tràn sắc Cam Vũ Trụ hoàn toàn mới, khen chê đủ kiểu. Nhưng phải khẳng định rằng không chiếc điện thoại nào có thể tạo nên sức hút như iPhone mới.

Nhưng khoan, hãy tạm rời xa sân khấu chính để chiếu spotlight vào một "vùng" cũng nhộn nhịp không kém: thế giới của những người dùng iPhone cũ. Ngay khi Tim Cook kết thúc bài phát biểu, một vở kịch "real life" với đủ mọi cung bậc cảm xúc đã chính thức bắt đầu. Và đây là 4 "hệ người dùng" tiêu biểu nhất đang khuấy đảo cộng đồng mạng dạo này.

iPhone 17 Pro Max Cam Vũ Trụ nổi bần bật trên MXH những ngày này

Team "nhanh tay chốt đơn", lên đời bất chấp

Đây chính là những chiến thần tiên phong, những người sinh ra là để trải nghiệm những gì mới nhất, hot nhất. Đối với họ, việc hóng iPhone 17 ra mắt cũng hồi hộp như hóng idol comeback vậy. Ngay từ trước sự kiện, họ đã theo dõi từng tin đồn, "nằm vùng" trong mọi hội nhóm và sẵn sàng "thóc" để rước "em nó" về dinh.

Hành động của team này cực kỳ quyết đoán: nói không với chờ đợi. Ngón tay họ lướt thoăn thoắt trên các trang đặt trước, tìm hiểu mọi chương trình trade-in (thu cũ đổi mới), đặt cọc và sẵn sàng thức xuyên đêm để trở thành một trong những người đầu tiên trên tay siêu phẩm. Với họ, việc sở hữu iPhone 17 không chỉ là nâng cấp công nghệ, mà còn là một cách để "flexing" độ chịu chơi và bắt trend "không trượt phát nào".

Một trong những người dùng sở hữu iPhone 17 Pro Max đầu tiên sau khi mở bán

Team bán gấp kẻo rớt giá

Trái ngược với sự ung dung của team trên, team "Tháo Chạy" lại đang sống trong những giờ phút căng thẳng. Họ là những nhà đầu tư thông thái, những người hiểu rõ quy luật khắc nghiệt của thị trường: iPhone mới ra, iPhone cũ chắc chắn mất giá. Và thế là một cuộc đua F1 với... sự trượt giá chính thức bắt đầu.

Các hội nhóm công nghệ bỗng trở thành "sàn giao dịch" sôi động hơn bao giờ hết. Hàng loạt bài đăng với caption quen thuộc "Pass nhanh em iPhone 16 Pro Max còn keng cho anh em thiện chí", "Bay nhanh iPhone 15 cho ai cần"... xuất hiện dồn dập. Tâm lý của họ là phải bán được máy càng sớm càng tốt, khi giá còn đang ở đỉnh, để tối ưu hóa "lợi nhuận" và bù tiền lên đời hoặc đơn giản là thu hồi vốn. Đây là cuộc chiến của tốc độ và chiến lược, ai nhanh tay hơn người đó sẽ thắng.

Các bài đăng pass lại iPhone cũng chiếm sóng MXH những ngày qua

Team "iPhone cũ vẫn là chân ái"

Đây có lẽ là "hệ người dùng" đông đảo và bình thản nhất. Trước cơn bão iPhone 17, họ đơn giản là "bình chân như vại". Newsfeed có lướt, hình ảnh có xem, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là một cái lắc đầu nhẹ nhàng. Lý do của họ vô cùng thực tế: "iPhone 15 của mình vẫn mượt chán", "Pin vẫn trâu, chụp ảnh vẫn nét, đổi làm gì cho tốn tiền?".

Họ hoàn toàn miễn nhiễm với "nỗi sợ FOMO" và coi chiếc điện thoại là một công cụ đáng tin cậy. Thậm chí, để tự thưởng cho sự kiên định của mình, họ có thể tự làm mới "dế yêu" bằng cách đi thay một viên pin mới, sắm thêm chiếc ốp lưng trending hay dán lại tấm cường lực xịn sò. Với họ, hạnh phúc không nằm ở việc chạy theo công nghệ, mà là sự hài lòng với những gì mình đang có.

iPhone đang dùng vẫn còn xài tốt, dặn lòng "không đua đòi"

Người chơi hệ "tư duy ngược": Săn sale đời cũ

Nếu bạn nghĩ "cơn sốt" iPhone 17 chỉ dành cho những người mua máy mới thì bạn đã nhầm. Đây cũng chính là thời điểm vàng cho một nhóm người dùng vô cùng thông thái: team "Săn sale đời cũ". Họ không nhắm đến iPhone 17, mục tiêu của họ là những chiếc iPhone 16, iPhone 15 Pro Max đang trên đà giảm giá cực mạnh.

Đây là tư duy của kẻ chiến thắng: tại sao phải bỏ ra một số tiền khổng lồ để mua sản phẩm mới nhất, trong khi có thể sở hữu một chiếc máy vẫn còn cực mạnh, camera xịn sò với mức giá "hạt dẻ" hơn rất nhiều? Họ kiên nhẫn chờ đợi thị trường ổn định, săn những deal hời từ những người thuộc "Team Tháo Chạy" và ung dung nâng cấp điện thoại với một chi phí không thể hợp lý hơn.

iPhone giảm tiền triệu, ngại gì không đợi mua iPhone cũ

Rõ ràng, đằng sau 4 kiểu phản ứng này quan trọng nhất chính là "bài toán kinh tế" của mỗi người. Tiếp theo là "tiếng nói của nhu cầu", khi chiếc máy cũ vẫn đáp ứng quá tốt công việc và giải trí thì việc nâng cấp trở nên không cần thiết. Và tất nhiên, không thể không kể đến yếu tố tâm lý, từ "nỗi sợ FOMO" cho đến sự hài lòng với thực tại. Cuối cùng, chính sức hút của iPhone 17 - liệu nó có đủ đột phá để người ta phải "xuống tiền" - cũng là một nhân tố quyết định.

Dù bạn thuộc team nào đi chăng nữa, thì vở kịch thường niên mỗi mùa iPhone mới ra mắt này vẫn luôn là một nét văn hóa thú vị của thế giới công nghệ. Nó cho thấy một vòng tuần hoàn sôi động của việc mua - bán, nâng cấp - chờ đợi, nơi mỗi người đều có một lựa chọn và một lý do của riêng mình. Còn bạn, bạn thuộc team nào trong câu chuyện năm nay?