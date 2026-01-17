Người dùng iPhone cần khởi động lại ngay lập tức!

Apple đã phát hành bản cập nhật bảo mật khẩn cấp sau khi phát hiện nhiều lỗ hổng nghiêm trọng trên iPhone đang bị khai thác trong thực tế.

Theo hãng, các cuộc tấn công ban đầu chủ yếu nhắm vào một nhóm nhỏ người dùng có nguy cơ cao. Tuy nhiên, khi thông tin về lỗ hổng bị công bố, phạm vi ảnh hưởng đã nhanh chóng mở rộng, đặt hàng trăm triệu thiết bị chưa cập nhật phần mềm vào tình trạng rủi ro.

Khác với trước đây, Apple lần này chỉ cung cấp bản vá thông qua phiên bản iOS mới nhất, thay vì phát hành riêng lẻ cho các hệ điều hành cũ. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng từ iPhone 11 trở lên buộc phải nâng cấp lên iOS 26 nếu muốn được bảo vệ. Trong khi đó, các mẫu iPhone đời cũ hơn sẽ không còn nhận thêm bất kỳ bản vá bảo mật nào.

Một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất là khởi động lại iPhone. (Ảnh minh hoạ)

Sự thay đổi chính sách cập nhật của Apple khiến không ít người dùng rơi vào thế khó, đặc biệt khi dữ liệu cho thấy vẫn còn hàng trăm triệu iPhone trên toàn cầu chưa được nâng cấp lên iOS 26.

Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo rằng rủi ro không chỉ đến từ việc chưa cài bản vá, mà còn ở khả năng thiết bị đang chạy các tiến trình độc hại mà người dùng không nhận ra. Do đó, bên cạnh việc cập nhật phần mềm, người dùng được khuyến nghị áp dụng thêm các biện pháp phòng ngừa cơ bản.

Một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất là khởi động lại iPhone. Với các thiết bị đã cập nhật iOS 26, thao tác này thường được thực hiện tự động trong quá trình nâng cấp. Tuy nhiên, đối với những máy chưa cập nhật, người dùng cần chủ động tắt và mở lại thiết bị để ngăn chặn các tiến trình đáng ngờ vẫn đang tồn tại trong bộ nhớ.

Theo giới chuyên gia, việc tắt hoàn toàn điện thoại sẽ chấm dứt mọi tiến trình đang chạy, đồng thời loại bỏ các dạng phần mềm độc hại chỉ tồn tại tạm thời trong RAM. Dù vậy, biện pháp này chỉ mang tính giảm thiểu rủi ro, bởi các phần mềm gián điệp có khả năng lưu trữ lâu dài vẫn có thể tồn tại sau khi khởi động lại.

Trước đó, nhiều cơ quan an ninh và hãng công nghệ lớn cũng từng khuyến cáo người dùng nên tắt và khởi động lại smartphone ít nhất một lần mỗi tuần như một biện pháp phòng vệ cơ bản.

Ngoài ra, người dùng iPhone được khuyên cần nâng cao cảnh giác khi nhấp vào các liên kết lạ hoặc mở tệp đính kèm không rõ nguồn gốc. Đây vẫn là những phương thức phổ biến để phần mềm độc hại xâm nhập, đặc biệt trong bối cảnh các lỗ hổng bảo mật đang bị khai thác ngoài thực tế.