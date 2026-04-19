HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người dùng đổi điện thoại phải xác thực khuôn mặt: Lưu ý gì để tránh bị khóa SIM?

SƠN TRẦN |

Sắp tới, người dùng di động tại Việt Nam sẽ phải thực hiện xác thực khuôn mặt khi chuyển SIM sang thiết bị khác. Đây là quy định mới nhằm siết chặt quản lý thuê bao, góp phần ngăn chặn SIM rác và các hành vi lừa đảo qua điện thoại.

Đổi thiết bị phải xác thực trong thời gian ngắn

Cụ thể, khi người dùng tháo SIM khỏi điện thoại cũ và lắp sang thiết bị mới, hệ thống của nhà mạng sẽ tự động phát hiện sự thay đổi. Trong thời gian tối đa 2h kể từ khi phát sinh, thuê bao sẽ nhận được yêu cầu xác thực khuôn mặt.

Quá trình xác thực có thể được thực hiện thông qua ứng dụng của nhà mạng hoặc nền tảng định danh điện tử như VNeID, dựa trên dữ liệu đã đăng ký trước đó.

Trường hợp người dùng không thực hiện xác thực theo yêu cầu, thuê bao sẽ bị tạm khóa chiều gọi đi và nhắn tin. Nếu tiếp tục không bổ sung thông tin, số điện thoại có thể bị khóa hai chiều, thậm chí chấm dứt cung cấp dịch vụ theo quy định.

Không phải mọi trường hợp đều bị yêu cầu

Quy định mới không áp dụng đồng loạt cho tất cả người dùng. Hệ thống chỉ yêu cầu xác thực khi phát hiện dấu hiệu thay đổi thiết bị hoặc có yếu tố rủi ro liên quan đến bảo mật.

Điều này có nghĩa là nếu bạn sử dụng SIM ổn định trên một thiết bị, không có bất thường, sẽ không cần xác thực lại thường xuyên.

Xác thực khuôn mặt khi đổi SIM: Lưu ý quan trọng để tránh bị khóa SIM năm 2026 - Ảnh 1.

Theo cơ quan quản lý, việc bổ sung xác thực sinh trắc học là bước đi cần thiết trong bối cảnh các hình thức lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi.

Quy định mới giúp hạn chế SIM rác, SIM không chính chủ, cùng với đó là ngăn chặn việc chiếm đoạt SIM để thực hiện hành vi lừa đảo cũng như bảo vệ các tài khoản ngân hàng, mạng xã hội gắn với số điện thoại

Đây cũng là một phần trong lộ trình chuyển đổi số, tăng cường quản lý thuê bao bằng dữ liệu định danh chính xác.

Hai mốc thời gian quan trọng

Lộ trình siết chặt quản lý thuê bao di động được triển khai theo hai giai đoạn:

Từ ngày 15/4/2026, các thuê bao phải hoàn tất việc chuẩn hóa thông tin chính chủ, bao gồm xác thực với dữ liệu cá nhân.

Từ ngày 15/6/2026, áp dụng yêu cầu xác thực khuôn mặt khi chuyển SIM sang thiết bị mới.

Để tránh bị gián đoạn liên lạc, người dùng nên chủ động kiểm tra và cập nhật thông tin thuê bao, đồng thời cài đặt các ứng dụng chính thức như VNeID để sẵn sàng xác thực khi cần.

Việc bổ sung thêm bước xác thực có thể gây bất tiện trong một số tình huống, nhưng được đánh giá là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng trong môi trường số ngày càng phức tạp.

Tags

xác thực khuôn mặt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

00:58
Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

01:05
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

01:20
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

01:17
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại