Đổi thiết bị phải xác thực trong thời gian ngắn

Cụ thể, khi người dùng tháo SIM khỏi điện thoại cũ và lắp sang thiết bị mới, hệ thống của nhà mạng sẽ tự động phát hiện sự thay đổi. Trong thời gian tối đa 2h kể từ khi phát sinh, thuê bao sẽ nhận được yêu cầu xác thực khuôn mặt.

Quá trình xác thực có thể được thực hiện thông qua ứng dụng của nhà mạng hoặc nền tảng định danh điện tử như VNeID, dựa trên dữ liệu đã đăng ký trước đó.

Trường hợp người dùng không thực hiện xác thực theo yêu cầu, thuê bao sẽ bị tạm khóa chiều gọi đi và nhắn tin. Nếu tiếp tục không bổ sung thông tin, số điện thoại có thể bị khóa hai chiều, thậm chí chấm dứt cung cấp dịch vụ theo quy định.

Không phải mọi trường hợp đều bị yêu cầu

Quy định mới không áp dụng đồng loạt cho tất cả người dùng. Hệ thống chỉ yêu cầu xác thực khi phát hiện dấu hiệu thay đổi thiết bị hoặc có yếu tố rủi ro liên quan đến bảo mật.

Điều này có nghĩa là nếu bạn sử dụng SIM ổn định trên một thiết bị, không có bất thường, sẽ không cần xác thực lại thường xuyên.

Theo cơ quan quản lý, việc bổ sung xác thực sinh trắc học là bước đi cần thiết trong bối cảnh các hình thức lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi.

Quy định mới giúp hạn chế SIM rác, SIM không chính chủ, cùng với đó là ngăn chặn việc chiếm đoạt SIM để thực hiện hành vi lừa đảo cũng như bảo vệ các tài khoản ngân hàng, mạng xã hội gắn với số điện thoại

Đây cũng là một phần trong lộ trình chuyển đổi số, tăng cường quản lý thuê bao bằng dữ liệu định danh chính xác.

Hai mốc thời gian quan trọng

Lộ trình siết chặt quản lý thuê bao di động được triển khai theo hai giai đoạn:

Từ ngày 15/4/2026, các thuê bao phải hoàn tất việc chuẩn hóa thông tin chính chủ, bao gồm xác thực với dữ liệu cá nhân.

Từ ngày 15/6/2026, áp dụng yêu cầu xác thực khuôn mặt khi chuyển SIM sang thiết bị mới.

Để tránh bị gián đoạn liên lạc, người dùng nên chủ động kiểm tra và cập nhật thông tin thuê bao, đồng thời cài đặt các ứng dụng chính thức như VNeID để sẵn sàng xác thực khi cần.

Việc bổ sung thêm bước xác thực có thể gây bất tiện trong một số tình huống, nhưng được đánh giá là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng trong môi trường số ngày càng phức tạp.