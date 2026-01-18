Người dùng ChatGPT không trả phí sắp đối mặt với một thay đổi lớn khi quảng cáo sẽ xuất hiện ngay trong các cuộc trò chuyện. OpenAI xác nhận đang chuẩn bị thử nghiệm mô hình này, đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược thương mại hóa nền tảng trí tuệ nhân tạo đang có hơn 800 triệu người dùng trên toàn cầu.

Theo thông báo ngày 17/1, quảng cáo chưa được triển khai chính thức mà sẽ được thử nghiệm trong vài tuần tới. Dự kiến, các nội dung quảng cáo sẽ hiển thị ở cuối câu trả lời của ChatGPT, khi có sản phẩm hoặc dịch vụ được tài trợ phù hợp với nội dung trao đổi. OpenAI cho biết quảng cáo sẽ được gắn nhãn rõ ràng và tách biệt hoàn toàn với phần nội dung do AI tạo ra.

Bà Fidji Simo, Giám đốc mảng ứng dụng của OpenAI, khẳng định yếu tố cốt lõi là đảm bảo trải nghiệm người dùng, quảng cáo sẽ không can thiệp hay làm thay đổi câu trả lời của ChatGPT. (Ảnh minh hoạ: Bloomberg)

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh OpenAI, dù được định giá khoảng 500 tỷ USD, vẫn chưa có lãi và đang chịu áp lực lớn về tài chính. Công ty cần nguồn thu ổn định hơn để đáp ứng các cam kết đầu tư lên tới hơn 1.000 tỷ USD cho chip xử lý và hệ thống trung tâm dữ liệu, hạ tầng thiết yếu để vận hành các mô hình AI quy mô lớn.

Hiện nay, OpenAI chủ yếu thu tiền từ các gói thuê bao trả phí. Tuy nhiên, theo ban lãnh đạo công ty, nguồn thu này vẫn chưa đủ. CEO Sam Altman từng thẳng thắn thừa nhận nhiều người muốn sử dụng AI nhưng không sẵn sàng trả tiền, vì vậy quảng cáo được xem là một phương án kinh doanh khả thi. Cá nhân ông cũng bày tỏ quan điểm tích cực với quảng cáo được cá nhân hóa, lấy ví dụ từ trải nghiệm trên Instagram của Meta.

Dẫu vậy, kế hoạch đưa quảng cáo vào chatbot đang làm dấy lên không ít lo ngại. Bà Miranda Bogen, Giám đốc Phòng thí nghiệm quản trị AI thuộc Trung tâm Dân chủ và Công nghệ (CDT), cảnh báo rằng quảng cáo cá nhân hóa trong chatbot có thể khiến OpenAI đi vào “vết xe đổ” của các nền tảng mạng xã hội, nơi dữ liệu và niềm tin người dùng bị khai thác quá mức.

Theo bà, chatbot không chỉ là công cụ tìm kiếm thông tin mà còn được nhiều người xem như bạn đồng hành hoặc cố vấn. Việc tận dụng mối quan hệ tin cậy đó để phục vụ quảng cáo tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trên thực tế, OpenAI không phải là doanh nghiệp công nghệ đầu tiên lựa chọn hướng đi này. Google và Meta, hai “ông lớn” thống trị thị trường quảng cáo số, đã sớm tích hợp quảng cáo vào các sản phẩm AI của mình. Sự tham gia của OpenAI cho thấy cuộc đua thương mại hóa AI đang bước sang giai đoạn mới, nơi bài toán cân bằng giữa doanh thu, quyền riêng tư và niềm tin người dùng ngày càng trở nên phức tạp.