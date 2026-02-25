Người dùng cần xóa ngay 2 ứng dụng sau kẻo lộ số điện thoại, họ tên, ngày sinh, địa chỉ...

Trong Google Play Store hiện tồn tại một số lượng lớn các ứng dụng tiềm ẩn rủi ro. Đây là những ứng dụng AI chưa được cấp phép và trong nhiều trường hợp thiếu bảo mật, được quảng bá phục vụ chỉnh sửa nội dung hoặc xác minh danh tính. Điều đáng lo ngại là các ứng dụng này đã làm lộ hàng tỷ bản ghi dữ liệu cá nhân của người dùng Android.

Theo một báo cáo, một ứng dụng đặc biệt gây rủi ro lớn là “Video AI Art Generator & Maker” , từng được niêm yết trên Google Play Store. Người dùng cũng được cảnh báo về IDMerit, một ứng dụng khác của cùng nhà phát triển.

Với hơn 500.000 lượt tải, ứng dụng này đã phơi bày hơn 1,5 triệu hình ảnh, ﻿385.000 video và hàng triệu tệp AI do người dùng tạo ra.

Nguyên nhân xuất phát từ một không gian lưu trữ đám mây (Google Cloud Storage bucket) bị cấu hình sai, cho phép bất kỳ ai cũng có thể truy cập dữ liệu mà không cần xác thực.

Hơn 12 TB dữ liệu, tương đương 8,27 triệu tệp phương tiện mà ứng dụng thu thập từ tháng 6/2023, đã bị lộ lọt. Hiện tại, Google đã ẩn ứng dụng này khỏi nền tảng.

﻿Mức độ rủi ro tiếp tục leo thang khi "IDMerit", một ứng dụng khác cùng nhà phát triển Codeway, bị phát hiện làm lộ Dữ liệu xác minh danh tính khách hàng (KYC - Know-your-customer).

Đây là các thông tin cá nhân và nghề nghiệp mà các tổ chức tài chính bắt buộc thu thập để xác minh rủi ro và danh tính người dùng.

Dữ liệu bị rò rỉ thuộc về người dùng tại Mỹ và 25 quốc gia khác (bao gồm Đức, Pháp, Trung Quốc và Brazil), với các thông tin chi tiết: Họ tên, ngày sinh, giới tính; Địa chỉ và mã bưu điện; Số điện thoại, địa chỉ email; Giấy tờ tùy thân; Siêu dữ liệu viễn thông.

Việc lộ lọt những dữ liệu nhạy cảm này khiến người dùng đối mặt với nguy cơ bị đánh cắp thông tin xác thực tại các tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng và chứng khoán.

Theo Cybernews , 72% trong số hàng trăm ứng dụng Play Store được phân tích mắc phải lỗ hổng "gắn cứng bí mật" (hardcoding secrets).

Đây là hành vi nhúng trực tiếp các thông tin nhạy cảm như mật khẩu hay khóa mã hóa (encryption keys) vào mã nguồn ứng dụng. Các bot độc hại có thể quét các kho lưu trữ công khai như GitHub và đánh cắp các khóa này chỉ trong chưa đầy năm giây.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu xác nhận nhà phát triển Codeway đã đóng quyền truy cập vào dữ liệu của ứng dụng IDMerit từ ngày 3/2.

Để bảo vệ thiết bị và thông tin cá nhân, người dùng Android cần lưu ý:

Kiểm tra nhà phát triển: Tránh các nhà phát triển phát hành hàng chục ứng dụng có giao diện tương tự nhau, cho thấy họ chạy theo số lượng thay vì chất lượng. Ưu tiên các ứng dụng có huy hiệu "Nhà phát triển đã xác minh" (Verified Developer) từ Google.

Cẩn trọng với dấu hiệu bất thường: Cảnh giác với các phần mềm làm nóng máy, hao pin dù đã tắt, hoặc mời chào gói đăng ký trọn đời với giá rẻ bất thường (ví dụ 4,99 USD).

Sử dụng công cụ quét bảo mật: Play Protect > Quét).

