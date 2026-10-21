Người dùng Android ngỡ ngàng khi Google âm thầm liên kết số điện thoại vào hàng loạt tài khoản phụ

Một phát hiện chấn động vừa được cộng đồng người dùng Android bóc trần khi dịch vụ Google Play âm thầm thu thập số điện thoại và tự động gắn vào mọi tài khoản đang đăng nhập trên thiết bị. Hành động mang danh nghĩa bảo mật này đang dấy lên làn sóng phẫn nộ.

Bất kỳ ai đang sử dụng một chiếc điện thoại chạy hệ điều hành Android đều có thể cần phải mở ngay phần cài đặt của mình ra để kiểm tra lại một thay đổi mang tính hệ thống.

Theo các thông tin mới nhất, gã khổng lồ công nghệ Google hiện đang tiến hành liên kết số điện thoại của người dùng vào toàn bộ các tài khoản Google đang có mặt trên cùng một chiếc máy. Dù bạn có đăng nhập thêm bất kỳ tài khoản phụ nào vì công việc hay mục đích cá nhân, dịch vụ Google Play cũng sẽ tự động đứng ra xác minh và gán số điện thoại của bạn vào các tài khoản đó mà không hề hỏi ý kiến trước.

Vấn đề này ban đầu được người dùng Nanosinx chia sẻ trên diễn đàn r/Android và nhanh chóng được trang tin công nghệ TechRadar dẫn lại. Theo quan sát từ Nanosinx, người dùng nên rà soát lại hòm thư điện tử cá nhân để tìm các thông báo được gửi từ địa chỉ noreply-phone-verification@google.com.

Điều đáng nói ở đây là dịch vụ Google Play đã tự ý thu thập các thông tin bao gồm mã định danh của thẻ SIM cùng siêu dữ liệu của thiết bị mà không có bất kỳ bước nhắc nhở rõ ràng nào dành cho chủ sở hữu. Bức thư điện tử nói trên chỉ đơn thuần là một thông báo gửi tới sau khi quy trình đồng bộ hóa đã hoàn thành trên thực tế.

Dịch vụ Google Play trên thiết bị Android đang tự động xác minh và liên kết số điện thoại của người dùng vào toàn bộ tài khoản Google đăng nhập trên máy. Tài liệu hỗ trợ của Google xác nhận tính năng này được bật mặc định cho cả tài khoản hiện tại lẫn tài khoản trong tương lai với lý do an toàn và hỗ trợ dịch vụ RCS.

Trong các tài liệu hỗ trợ chính thức, Google đã xác nhận cơ chế hoạt động này. Đại diện hãng cho rằng đây là giải pháp phục vụ mục đích an toàn và bảo mật, bao gồm việc hỗ trợ người khác kết nối với bạn qua các dịch vụ liên lạc phong phú (RCS) như tin nhắn và cuộc gọi video.

Tuy nhiên, việc tự ý gom chung số điện thoại vào tất cả tài khoản khiến người dùng phải đặt dấu hỏi lớn về cách dữ liệu cá nhân của mình được xử lý, cũng như việc các lượt tìm kiếm trên web liệu có còn giữ được tính riêng tư như mong đợi hay không. Hơn thế nữa, văn bản hướng dẫn của hãng còn nêu rõ quy định này áp dụng cho cả các tài khoản hiện tại lẫn những tài khoản đăng nhập trong tương lai.

Sự việc nhanh chóng thổi bùng lên làn sóng bất bình trên mạng xã hội Reddit. Nhiều ý kiến cho rằng số điện thoại là dữ liệu định danh trực tiếp, gắn liền với quyền riêng tư của mỗi cá nhân.

Thậm chí, các báo cáo còn cho thấy ngay cả những người đang sử dụng hệ điều hành chú trọng bảo mật như GrapheneOS cũng không tránh khỏi tình trạng này nếu họ cài đặt dịch vụ Google Play lên máy. Đáng lo ngại hơn, một số người dùng đã lên tiếng phản ánh rằng thao tác tắt tính năng đồng bộ tự động đôi khi không mang lại kết quả như dự kiến.

Một bình luận từ người dùng F0X0 đã nhận được nhiều sự đồng tình khi chua xát nhắc lại nguyên tắc cơ bản trong quá khứ: "Vào thời của tôi, các thiết bị luôn phải xin phép trước khi làm bất cứ điều gì".

Sự việc do người dùng Nanosinx chia sẻ trên Reddit (thông qua TechRadar), lưu ý về email gửi từ noreply-phone-verification@google.com và việc hệ thống thu thập mã định danh SIM cùng siêu dữ liệu máy mà không có cảnh báo rõ ràng trước đó. Google hiện chưa có bất kỳ kế hoạch công khai nào nhằm đưa tính năng này về trạng thái yêu cầu người dùng chủ động cho phép (opt-in) thay vì mặc định tự động kích hoạt.

Đối với những ai muốn ngăn chặn việc chia sẻ dữ liệu này, quy trình vô hiệu hóa có thể được thực hiện thủ công trong phần cài đặt của thiết bị theo các bước sau:

Đầu tiên, người dùng mở mục Cài đặt trên điện thoại, sau đó tìm và chọn mục Google (hoặc Dịch vụ và tùy chọn của Google). Tại đây, tiếp tục nhấn vào mục Tất cả dịch vụ, tìm đến dòng Xác minh số điện thoại và kiểm tra xem tùy chọn Tự động xác minh số điện thoại có đang ở trạng thái kích hoạt hay không để gạt tắt.

Tuy vậy, việc tắt tính năng nói trên mới chỉ ngăn chặn các lần đồng bộ tiếp theo. Nếu hệ thống đã tự động lưu số điện thoại từ trước, người dùng bắt buộc phải bỏ thêm công sức để xóa số theo cách thủ công trên từng tài khoản.

Cụ thể, bạn cần truy cập vào trang thông tin cá nhân của tài khoản Google, chuyển đến phần Thông tin liên hệ (hoặc Thông tin cá nhân), chọn mục Số điện thoại và tiến hành xóa số điện thoại đó đi. Thao tác này phải được lặp lại độc lập trên từng tài khoản Google mà bạn không muốn liên kết.

Cho đến thời điểm hiện tại, phía Google vẫn chưa đưa ra bất kỳ kế hoạch công khai nào nhằm hoàn trả tính năng này về dạng tùy chọn cần người dùng đồng ý trước (opt-in) và được tắt theo mặc định. Những người quan tâm đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trên mạng internet rõ ràng không có lựa chọn nào khác ngoài việc tự tay kiểm tra lại thiết bị của mình.