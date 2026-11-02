Người dùng Agribank, BIDV, VietinBank, Techcombank, Sacombank,... sẽ bị trừ 15.000 - 60.000 đồng từ tài khoản trong trường hợp này

Phí thường niên thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM) là khoản tiền khách hàng phải trả định kỳ hằng năm để duy trì việc sử dụng thẻ. Tại Agribank, BIDV, VietinBank, Techcombank, Sacombank,... khoản phí này hiện dao động từ 20.000 - 66.000 đồng/năm tùy từng loại thẻ.

Bên cạnh các khoản phí quản lý tài khoản, khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ nội địa tại nhiều ngân hàng cũng cần lưu ý đến phí thường niên. Khoản phí này được thu định kỳ hằng năm để duy trì việc sử dụng thẻ.

Theo biểu phí công bố trên website của các ngân hàng, phí thường niên thẻ ghi nợ nội địa hiện có sự khác biệt tùy theo ngân hàng và dòng thẻ mà khách hàng đăng ký.

Cụ thể, tại Agribank, phí thường niên đối với thẻ ghi nợ nội địa hạng Chuẩn (Success) là 20.000 đồng/thẻ/năm. Với thẻ hạng Vàng (Plus Success), mức phí là 50.000 đồng/thẻ/năm. Thẻ liên kết sinh viên có phí thường niên 15.000 đồng/thẻ/năm.

Trong khi đó, BIDV áp dụng mức phí thường niên từ 30.000 - 60.000 đồng/năm đối với thẻ ghi nợ nội địa vật lý thông thường. Khách hàng thuộc nhóm Premier, Premier Elite và Private được miễn khoản phí này.

Tại VietinBank, thẻ ghi nợ nội địa Epartner và Epartner Premium có phí thường niên 60.000 đồng/thẻ/năm. Riêng thẻ phi vật lý Vpay có mức phí thấp hơn, 30.000 đồng/năm.

Đối với Techcombank, thẻ thanh toán nội địa được miễn phí thường niên trong năm đầu tiên. Từ năm thứ hai, khách hàng phải trả 60.000 đồng/năm.

Sacombank hiện công bố mức phí thường niên 66.000 đồng đối với thẻ thanh toán nội địa NAPAS.

Như vậy, tùy theo ngân hàng và loại thẻ, khách hàng có thể phải chi trả từ 15.000 đồng đến 66.000 đồng mỗi năm để duy trì thẻ ghi nợ nội địa. Đây là khoản phí được thu định kỳ, thường tự động khấu trừ từ tài khoản thanh toán liên kết với thẻ theo quy định của ngân hàng.

Phí thường niên thẻ ATM là gì?

Phí thường niên là khoản tiền khách hàng trả cho ngân hàng để duy trì việc sử dụng thẻ trong thời gian hiệu lực. Khoản phí này khác với phí quản lý tài khoản thanh toán, bởi khách hàng mở tài khoản ngân hàng không nhất thiết phải đăng ký phát hành thẻ.

Đối với thẻ ghi nợ nội địa, phí thường niên thường được ngân hàng thu theo chu kỳ một năm. Trong trường hợp tài khoản liên kết không đủ số dư tại thời điểm thu phí, việc thu phí có thể được thực hiện lại khi tài khoản có tiền, tùy chính sách của từng ngân hàng.

Do đó, khách hàng nên kiểm tra biểu phí của ngân hàng đang sử dụng, đồng thời rà soát những thẻ đã phát hành nhưng không còn nhu cầu sử dụng. Nếu không có nhu cầu tiếp tục sử dụng, khách hàng có thể chủ động liên hệ ngân hàng để tìm hiểu thủ tục khóa hoặc chấm dứt sử dụng thẻ, tránh phát sinh các khoản phí không cần thiết.