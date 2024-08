Mồ hôi chính là cách cơ thể tản nhiệt và ổn định nhiệt độ để tránh sốc nhiệt, say nắng. Nhiệt lượng được lấy đi do 1 giọt mồ hôi cỡ bằng hạt đậu tương đương với việc làm mát 1 lít máu (giảm 0,5 độ C). Trong môi trường nóng ẩm (nhiệt độ ẩm ướt 33,1°C), khả năng bốc hơi của mồ hôi yếu đi, chỉ có khoảng 0,7 lít bay hơi mỗi giờ.

Mặc dù nhiệt độ môi trường thấp hơn nhiệt độ khô nhưng nhiệt độ cơ thể lại tăng ngày càng nhanh, thậm chí vượt quá 39°C sau 6 giờ vận động, cho thấy cơ thể sắp bị say nắng. Nói một cách đơn giản, việc đổ ít mồ hôi khiến cơ thể chịu nhiệt kém hơn.

Chính vì vậy, việc đổ mồ hôi là cách điều hòa cơ thể tốt nhất trong điều kiện nắng nóng.

Bây giờ, trong những tình huống đặc biệt, chẳng hạn như vào một ngày nóng hoặc khi tập thể dục, bạn sẽ đổ mồ hôi nhiều hơn. Nhưng một số người lại đổ mồ hôi ngay cả trong điều kiện bình thường. Việc đổ mồ hôi quá nhiều như vậy là kết quả của một tình trạng gọi là tăng tiết mồ hôi. Trong tình trạng này, các tuyến mồ hôi phản ứng thái quá và tiết ra nhiều mồ hôi hơn mức cần thiết.

Bên cạnh đó, caffeine trong cà phê và nicotine trong thuốc lá cũng khiến chúng ta đổ mồ hôi nhiều hơn. Ngoài ra, nam giới có xu hướng đổ mồ hôi nhiều hơn phụ nữ.

Con người chúng ta tạo ra nhiệt trong cơ thể trong quá trình vận động cơ, trao đổi chất,... Phần lớn nhiệt này được sử dụng để duy trì nhiệt độ cơ thể và giữ ấm cho chúng ta. Tuy nhiên, một số người luôn cảm thấy lạnh, ngay cả khi thời tiết nóng nực. Điều này có thể là do vấn đề cường giáp. Trong tình trạng này, tuyến giáp điều chỉnh quá trình trao đổi chất của chúng ta không hoạt động bình thường. Do đó, quá trình trao đổi chất của chúng ta chậm lại và ít nhiệt được tạo ra hơn.

Một khả năng khác là một rối loạn được gọi là bệnh Raynaud. Khi một người mắc chứng rối loạn này bị căng thẳng hoặc tiếp xúc với điều kiện lạnh. Các động mạch ở tay và chân của họ trở nên hẹp lại. Do đó, máu ấm không được vận chuyển hiệu quả đến tay và chân của họ, khiến các chi của họ cảm thấy lạnh. Ngoài ra, khối lượng cơ ít hơn, lượng sắt thấp và hút thuốc cũng có thể khiến cơ thể lạnh hơn.

Theo Health Analytics, Aumsum