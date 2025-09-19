Những người di cư được hộ tống vào bờ từ một tàu của Lực lượng Biên phòng Anh tại Dover, Anh (Ảnh: Getty Images)

Đây là một phần của thỏa thuận tị nạn mà Anh hy vọng sẽ giúp ngăn chặn các tàu thuyền nhỏ chở người di cư vượt Eo biển Manche. Chính phủ Anh ca ngợi động thái này là "bước đầu tiên quan trọng để bảo vệ biên giới của chúng ta".

Hôm 19/8, Anh đã trục xuất người di cư đầu tiên về Pháp theo thỏa thuận "một vào, một ra" mới giữa Anh và Pháp, trong bối cảnh London đang nỗ lực hạn chế tình trạng di cư qua Eo biển Manche gây nhiều tranh cãi.

Bộ Nội vụ Anh cho biết họ đã trục xuất người đàn ông - người đã đến Anh trên một chiếc thuyền nhỏ vào tháng 8 - trên một chuyến bay thương mại. Chính phủ Pháp cũng xác nhận việc trục xuất với một nguồn tin cho biết ông ta là công dân Ấn Độ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Shabana Mahmood ca ngợi việc trục xuất này, khẳng định rằng động thái trên đã gửi đi thông điệp: "Nếu các bạn nhập cảnh vào Anh bất hợp pháp, chúng tôi sẽ tìm cách trục xuất các bạn".

Người di cư cố gắng vượt qua eo biển Manche bằng một chiếc xuồng cao su (Ảnh: Info Migrants)

"Anh sẽ luôn đóng vai trò của mình trong việc giúp đỡ những người thực sự chạy trốn khỏi sự đàn áp. Nhưng điều này phải được thực hiện thông qua các tuyến đường an toàn, hợp pháp và được quản lý, chứ không phải những tuyến đường vượt biển nguy hiểm" - Bộ trưởng Shabana Mahmood nói.

Theo kế hoạch trên, Anh có thể giam giữ và trục xuất những người di cư đến nước này qua Eo biển Manche nếu họ bị coi là không đủ điều kiện xin tị nạn - bao gồm cả những người đã đi qua một "quốc gia an toàn" để đến được bờ biển Vương quốc Anh.

Đổi lại, London sẽ tiếp nhận số lượng người di cư tương đương từ Pháp - những người có thể nộp đơn xin thị thực Vương quốc Anh thông qua một nền tảng trực tuyến.

Chương trình thí điểm có hiệu lực vào tháng 8 năm nay và dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 6/2026.

Bộ Nội vụ Anh cho biết các đợt trục xuất tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần này và tuần tới, trong khi những người nhập cư hợp pháp đầu tiên từ Pháp dự kiến sẽ đến trong những ngày tới.