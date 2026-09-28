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Người đẹp Tuyên Quang khoe nhan sắc mẹ 2 con rạng rỡ trong chuyến du lịch châu Âu với trung vệ Thành Chung

Tiên Tiên
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Thành Chung cùng vợ đi du lịch, tung loạt ảnh tình cảm.

Xem du lịch là chất xúc tác để tái tạo năng lượng sau những giải đấu căng thẳng và hâm nóng tình cảm gia đình, trung vệ Nguyễn Thành Chung luôn chủ động lên kế hoạch đưa vợ đi vi vu mỗi khi có thời gian rảnh. Cả hai từng ghi dấu chân tại nhiều điểm đến nổi tiếng từ trong nước như Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, Quy Nhơn cho đến các quốc gia châu Á, châu Âu. 

Mới đây, trong thời gian V.League tạm nghỉ, vợ chồng trung vệ Nguyễn Thành Chung - Ngô Tố Uyên đã có chuyến du lịch châu Âu hâm nóng tình cảm. Ngô Tố Uyên nhanh chóng khiến dân tình chú ý với nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng nuột nà dù đã sinh 2 em bé. 

Mỹ nhân Tuyên Quang khoe nhan sắc mẹ 2 con rạng rỡ trong chuyến du lịch châu Âu với trung vệ Thành Chung - Ảnh 1.

Ngô Tố Uyên khoe nhan sắc ngọt ngào

Mỹ nhân Tuyên Quang khoe nhan sắc mẹ 2 con rạng rỡ trong chuyến du lịch châu Âu với trung vệ Thành Chung - Ảnh 2.

Mỹ nhân Tuyên Quang khoe nhan sắc mẹ 2 con rạng rỡ trong chuyến du lịch châu Âu với trung vệ Thành Chung - Ảnh 3.

Mỹ nhân Tuyên Quang khoe nhan sắc mẹ 2 con rạng rỡ trong chuyến du lịch châu Âu với trung vệ Thành Chung - Ảnh 4.

Thành Chung hôn vợ tình cảm trong chuyến du lịch

Mỹ nhân Tuyên Quang khoe nhan sắc mẹ 2 con rạng rỡ trong chuyến du lịch châu Âu với trung vệ Thành Chung - Ảnh 5.

Sau chuyến đi cặp đôi đã trở về Việt Nam để Thành Chung chuẩn bị hội quân cùng đội tuyển tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên sau đó anh bị quá tải do lịch thi đấu dày đặc và không thể tha dự giải đấu. Thành Chung tranh thủ phục hồi, đồng thời đây cũng là dịp để anh dành thời gian cho gia đình sau cả năm thi đấu. Thành Chung cùng vợ trở về Tuyên Quang đúng dịp trung thu và tận hưởng những khoảnh khắc bình yên.

Mỹ nhân Tuyên Quang khoe nhan sắc mẹ 2 con rạng rỡ trong chuyến du lịch châu Âu với trung vệ Thành Chung - Ảnh 6.

Gia đình Thành Chung về Tuyên Quang đón trung thu

Mỹ nhân Tuyên Quang khoe nhan sắc mẹ 2 con rạng rỡ trong chuyến du lịch châu Âu với trung vệ Thành Chung - Ảnh 7.

Hành trình tình yêu của Nguyễn Thành Chung (sinh năm 1997) và Ngô Tố Uyên (sinh năm 2000) bắt đầu từ năm 2017 tại một quán cà phê ở quê nhà Tuyên Quang, khi anh còn là một cầu thủ trẻ. Sau 5 năm gắn bó và đồng hành qua nhiều cột mốc sự nghiệp, tháng 4/2022, cặp đôi chính thức về chung một nhà trong sự chúc phúc của đông đảo đồng đội và người hâm mộ.

Nổi tiếng sở hữu nhan sắc ngọt ngào, gương mặt khả ái và phong cách ăn mặc tinh tế, Tố Uyên luôn nằm trong nhóm những "nàng WAG" được yêu mến nhất. Sau khi kết hôn, gia đình nhỏ của nam trung vệ đã đón thêm thành viên mới, trọn vẹn niềm vui. Bên cạnh sự nghiệp thi đấu thăng hoa trong màu áo CLB Hà Nội và Đội tuyển Quốc gia, Thành Chung còn là người chồng hết mực nuông chiều vợ. Sự đồng hành của cả hai từ sân cỏ đến những chuyến du lịch  chính là minh chứng rõ nhất cho một cuộc hôn nhân trọn vẹn và viên mãn.

 

Tags

Thành Chung

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