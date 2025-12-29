Người đẹp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á: Nay làm mẹ 3 con, nhan sắc chưa ai vượt qua nổi!

Hoa hậu Đặng Thu Thảo được công chúng yêu mến nhờ vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết và phong thái kín đáo. Vào năm 2012, cô đã giành vương miện Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long rồi tiếp tục đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Thời điểm đó, người đẹp mới chỉ 21 tuổi.

Sinh năm 1991 tại Bạc Liêu, cô không chỉ ghi dấu ấn bởi nhan sắc nền nã mà còn bởi lối sống giản dị, nói không với scandal. Sau đăng quang, Đặng Thu Thảo tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện và được xem là hình mẫu hoa hậu chuẩn mực trong lòng khán giả Việt.

Đặng Thu Thảo đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2012. Cô được khán giả yêu mến với vẻ đẹp thuần khiết, nhẹ nhàng và phong thái dịu dàng. Ảnh: FBNV

Trước khi có cuộc sống sung túc như hiện tại, Hoa hậu Đặng Thu Thảo có tuổi thơ cơ cực, từng làm việc tại siêu thị ở Cần Thơ để kiếm tiền trang trải học phí. Ảnh: FBNV

Hoa hậu Đặng Thu Thảo được công chúng yêu mến nhờ vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết và phong thái kín đáo. Ảnh: FBNV

Nhan sắc của Đặng Thu Thảo được ví như “thần tiên tỷ tỷ” của làng sắc đẹp Việt bởi vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng và đầy nữ tính. Cô sở hữu gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn cùng nụ cười hiền hòa.

Vào năm 2019, người đẹp sinh năm 1991 lọt trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất châu Á được TC Candler. Hoa hậu Đặng Thu Thảo xếp ở vị trí thứ 77. Việc được gọi tên trong bảng bình chọn của TC Candler - nơi hội tụ hàng loạt gương mặt nổi tiếng đến từ nhiều quốc gia không chỉ là niềm vinh dự đối với cá nhân mà còn là dấu mốc ý nghĩa, góp phần khẳng định và lan tỏa vẻ đẹp Việt Nam trên bản đồ sắc đẹp toàn cầu.

Ngay từ khi đăng quang, cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng và giới chuyên môn nhờ hình ảnh thanh lịch, không scandal và tinh thần sống kín đáo. Ảnh: FBNV

Vào năm 2019, người đẹp sinh năm 1991 lọt trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất châu Á được TC Candler. Ảnh: FBNV

Trong danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á, Đặng Thu Thảo xếp ở vị trí thứ 77. Ảnh: FBNV

Năm 2014, Đặng Thu Thảo thu hút sự chú ý của công chúng khi công khai mối quan hệ tình cảm với doanh nhân Nguyễn Trung Tín. Đến năm 2017, người đẹp quê Bạc Liêu chính thức về chung một nhà với anh sau 3 năm hẹn hò. Kể từ khi lập gia đình, cô lựa chọn cuộc sống kín tiếng, hiếm hoi chia sẻ hình ảnh chồng con và chỉ xuất hiện trong những dịp đặc biệt.

Hiện nay, Đặng Thu Thảo dành phần lớn thời gian cho tổ ấm nhỏ, hạn chế tham gia các sự kiện giải trí lớn sau khi kết hôn và sinh con. Trải qua 8 năm chung sống, vợ chồng cô đã có 3 người con, gồm 1 trai và 2 gái.

Chồng của Đặng Thu Thảo - doanh nhân Nguyễn Trung Tín được biết đến là người thừa kế của Tập đoàn Trung Thủy (TTG), doanh nghiệp sở hữu nhiều dự án bất động sản cao cấp tại các thành phố lớn, đặc biệt là TP.HCM, với tổng giá trị lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Năm 2017, Đặng Thu Thảo kết hôn cùng doanh nhân Nguyễn Trung Tín. Ảnh: FBNV

Kể từ khi lập gia đình, Đặng Thu Thảo gần như rút khỏi mọi hoạt động trong giới giải trí để chăm sóc chồng và các con. Ảnh: FBNV



