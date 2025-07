Người đẹp làm dâu một trong những gia tộc giàu có bậc nhất Sài Gòn: Ở biệt thự sang chảnh, dạy con theo kiểu thượng lưu, giữ khí chất “nữ chủ”

Không cần ồn ào hay phát ngôn gây sốc, Lan Khuê vẫn là hình mẫu nàng dâu hào môn “trong mơ” mà nhiều người ngưỡng mộ – không chỉ bởi nhan sắc và danh hiệu sắc đẹp, mà còn vì cuộc sống xa hoa chuẩn giới thượng lưu, nhưng vẫn giữ trọn nét đĩnh đạc, thông minh của một người phụ nữ biết mình muốn gì.

Bước vào gia tộc trâm anh thế phiệt

Khi kết hôn cùng doanh nhân John Tuấn Nguyễn – người thừa kế tập đoàn đa ngành nổi tiếng tại TP.HCM, Lan Khuê chính thức bước vào một gia đình không chỉ giàu có về tài sản, mà còn danh giá bậc nhất phía Nam.

Bà Tư Hường (Trần Thị Hường) – bà nội chồng Lan Khuê – được biết đến là người sáng lập Tập đoàn Hoàn Cầu và Ngân hàng Nam Á, từng chi số tiền lên đến 65 triệu USD để phát triển khu nghỉ dưỡng và đưa Hoa hậu Hoàn vũ về Việt Nam. Ông Nguyễn Chấn – chồng của bà Tư Hường và cũng là ông nội chồng Lan Khuê – cùng với vợ, đã tạo dựng nên “đế chế” kinh doanh đa ngành về bất động sản, ngân hàng và du lịch.

Chồng Lan Khuê, John Tuấn Nguyễn, là cháu nội của bà Tư Hường. Anh hiện điều hành resort, chuỗi lounge ở Nha Trang, giữ vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa và từng đồng tổ chức các dự án giải trí lớn như Miss Universe Việt Nam và The Bachelor Vietnam.

Gia đình chồng Lan Khuê hiện sở hữu nhiều dự án bất động sản lớn, điều hành chuỗi sự kiện cấp quốc tế (như APEC, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam…), cùng hệ thống nhà hàng – khách sạn trải dài từ Sài Gòn đến Phú Quốc. Đây không phải kiểu “giàu mới nổi”, mà là hào môn gốc rễ, mang đậm màu sắc truyền thống pha lẫn hiện đại, nơi giá trị gia tộc được đặt ngang hàng với tài sản.

Sau hôn lễ cổ tích vào năm 2018, Lan Khuê và chồng chuyển về sống trong căn biệt thự trị giá hàng chục tỷ đồng tại khu Thảo Điền – nơi được mệnh danh là “phố nhà giàu” giữa lòng TP.HCM. Dinh thự rộng lớn, có bể bơi riêng, sân vườn và thiết kế nội thất theo phong cách châu Âu cổ điển, là nơi Lan Khuê vừa chăm sóc gia đình, vừa quản lý công việc kinh doanh cá nhân.

Không chỉ ở trong nước, vợ chồng cô còn sở hữu nhiều bất động sản ở nước ngoài và thường xuyên đưa nhau đi du lịch như… thói quen hít thở. Từ Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu đến Maldives hay Dubai, không khó để thấy những khung hình check-in trong khách sạn hạng sang, resort 6 sao, khoảnh khắc thảnh thơi uống trà chiều trên du thuyền giữa biển – nơi Lan Khuê luôn xuất hiện như một quý cô thượng lưu đúng nghĩa .

“Rich mom” phiên bản kín tiếng nhưng đầy khí chất

Dù sống trong xa hoa, Lan Khuê chưa bao giờ đánh mất khí chất riêng của mình. Cô không chọn phô trương tài sản, không livestream “khoe” hàng hiệu, nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến dân tình trầm trồ bởi thần thái quý phái, phong cách thời trang đắt giá và lối sống tinh tế.

Sau khi sinh con trai đầu lòng, Lan Khuê vẫn giữ vững phong độ: vừa đảm đang, vừa giỏi kinh doanh, vừa nuôi con kiểu rich mom hiện đại – dạy con học ngoại ngữ, khám phá thế giới từ nhỏ nhưng vẫn giữ nền nếp và sự gần gũi. Cô từng chia sẻ: "Tôi không dựa dẫm chồng… Với tôi, khi có con, mọi khái niệm về hạnh phúc và thành công đều xoay quanh đứa bé… Có con, cuộc sống của tôi thay đổi theo hướng tích cực… Việc có con tác động nhiều đến công việc của tôi. Công việc trong làng showbiz, nghề mẫu của tôi chững lại. Tuy vậy, tôi đầu tư các sản phẩm liên quan đến mẹ và bé nên công việc kinh doanh diễn ra bình thường".

Không chỉ là Hoa khôi Áo dài, người mẫu quốc tế hay MC nổi tiếng, Lan Khuê giờ đây là biểu tượng của một thế hệ nàng dâu mới – bước vào hào môn bằng trí tuệ và khí chất, sống giữa nhung lụa nhưng không bị hòa tan, đủ lặng lẽ để kín kẽ, nhưng cũng đủ toả sáng để khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

Không chỉ chu toàn vai trò của một người mẹ, người vợ trong gia đình hào môn, Lan Khuê vẫn duy trì sự nghiệp cá nhân một cách bền bỉ và bài bản. Sau khi sinh con, cô không lui hẳn khỏi showbiz mà vẫn xuất hiện đều đặn với nhiều vai trò khác nhau: từ người mẫu, giám khảo đến doanh nhân và người dẫn đầu trong các dự án nghệ thuật – thời trang.

Trên truyền hình, Lan Khuê từng gây tiếng vang khi đảm nhiệm vai trò mentor tại The Face Vietnam mùa 1 và mùa 2, khẳng định cá tính sắc sảo và phong cách làm việc chuyên nghiệp. Năm 2017, đội của cô còn giành được chức vô địch. Ngoài ra, cô cũng góp mặt với vai trò khách mời trong các show lớn như The Look Vietnam (2017) và gần đây nhất là giữ vai trò giám khảo – cố vấn sắc đẹp tại Miss Charm 2023.

Song song với hoạt động nghệ thuật, Lan Khuê ghi dấu ấn trong lĩnh vực đào tạo – quản lý người mẫu, khi đảm nhiệm vị trí Giám đốc Elite Model Look Vietnam. Mới đây, cô còn được bổ nhiệm làm Managing Editor tại tạp chí thời trang cao cấp L’OFFICIEL Vietnam – một vai trò thể hiện đẳng cấp trí tuệ trong làng thời trang.

Từng bước đi đều cho thấy: dù sống trong nhung lụa và hào quang, Lan Khuê vẫn không ngừng làm mới mình. Cô lựa chọn cuộc sống kín tiếng nhưng không an phận, vẫn theo đuổi công việc bằng tâm huyết và sự bền bỉ, đúng chuẩn hình ảnh “nữ chủ hiện đại” giữa hào môn.