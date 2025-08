Vào cuối tháng 6, Sydney cũng khiến truyền thông bất ngờ khi tham dự "hôn lễ thế kỷ" của tỷ phú Jeff Bezos và Lauren Sánchez, bởi giữa họ không có mối liên hệ nào trước đó. Báo chí Âu - Mỹ gọi đây là bí ẩn và đem ra thảo luận. Theo Us Weekly, sắp ra mắt dòng đồ lót với khoản đầu tư từ Coatue - quỹ đầu tư tư nhân do Bezos và nhà sáng lập kiêm CEO của Dell, Michael Dell, tài trợ. Trong khi đó, theo The Sun, Sydney có thể đang đàm phán để trở thành Bond girl trong bộ phim mới về điệp viên 007 do Amazon MGM Studios sản xuất. Ảnh: IG