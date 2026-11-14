Người đẹp gốc Việt Chung Lệ Đề kỷ niệm 10 năm hôn nhân với chồng trẻ

Diễn viên Chung Lệ Đề cùng ông xã Trương Luân Thạc tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới bên bờ biển Thâm Quyến (Trung Quốc), với sự hiện diện của gia đình hai bên.

Diễn viên gốc Việt Chung Lệ Đề và chồng kém 12 tuổi Trương Luân Thạc vừa kỷ niệm 10 năm ngày cưới bằng một buổi lễ riêng tư bên bờ biển. Những hình ảnh được nữ diễn viên chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý khi có sự góp mặt của cha mẹ hai bên cùng hai con gái út. Tuy nhiên, con gái lớn của cô, Yasmine, không xuất hiện trong bộ ảnh gia đình.

Theo chia sẻ của Chung Lệ Đề trên trang cá nhân, buổi kỷ niệm được tổ chức với quy mô nhỏ, chỉ có gia đình và một vài người bạn thân thiết. Nữ diễn viên viết: "Chúng tôi kỷ niệm một cách giản dị, bên bờ biển, cùng gia đình và một vài người bạn thân. Mọi thứ yên tĩnh, riêng tư và tràn đầy tình yêu thương. Không cần một buổi lễ lớn, chỉ cần những người thân thiết nhất ở bên và cùng nhìn lại chặng đường đã qua".

Địa điểm tổ chức được trang trí theo tông trắng chủ đạo. (Ảnh: Instagram/Christychung919)

Trên bãi biển, một cổng hoa hình vòm kết hợp sắc trắng và xanh được dựng làm nơi cặp đôi tái hiện khoảnh khắc trao nhẫn trong ngày cưới. Ở tuổi 56, Chung Lệ Đề lựa chọn chiếc váy ngắn màu trắng đính sequin, thiết kế trễ vai, kết hợp phụ kiện lông vũ trên tóc. Trong khi đó, Trương Luân Thạc diện bộ vest trắng đồng điệu. Dưới cổng hoa, cả hai cùng thực hiện nghi thức trao nhẫn và nhắc lại lời nguyện ước hôn nhân.

Tiệc kỷ niệm được cặp đôi chuẩn bị chu đáo. (Ảnh: Instagram/Christychung919)

Chung Lệ Đề và Trương Luân Thạc kết hôn năm 2016 sau khi bén duyên từ chương trình truyền hình thực tế hẹn hò Nếu yêu (If You Love). Thời điểm công khai mối quan hệ, cặp đôi từng nhận được nhiều sự chú ý bởi khoảng cách tuổi tác 12 năm và việc đây là cuộc hôn nhân thứ ba của nữ diễn viên.

Sau một thập kỷ, cả hai tiếp tục đồng hành, xây dựng cuộc sống gia đình cùng ba con gái riêng của Chung Lệ Đề. Truyền thông Hoa ngữ từng nhiều lần đề cập đến mối quan hệ giữa Trương Luân Thạc và các con riêng của vợ. Nam diễn viên từng chia sẻ quan niệm rằng tình cảm cha con không chỉ được quyết định bởi quan hệ huyết thống mà còn đến từ sự gắn kết trong tâm hồn. Trong một dịp sinh nhật tuổi 18 của Jaden, Trương Luân Thạc được cho là đã tặng con gái cuốn Bộ luật Dân sự, với mong muốn cô hiểu biết pháp luật và biết bảo vệ bản thân.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Chung Lệ Đề cũng nhìn lại những thử thách mà hai người đã trải qua. Cô chia sẻ rằng hành trình hôn nhân không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng chính những ngày tháng cùng trưởng thành, học cách thấu hiểu và vượt qua khó khăn đã tạo nên giá trị của mối quan hệ. Với nữ diễn viên, điều quan trọng không nằm ở quy mô hay hình thức của một buổi lễ, mà ở cảm xúc và những người thực sự có mặt bên cạnh. Sau 10 năm, lời nguyện ước bên bờ biển một lần nữa trở thành dấu mốc đáng nhớ trong hành trình hôn nhân của Chung Lệ Đề và Trương Luân Thạc.

Chung Lệ Đề hạnh phúc chụp ảnh cùng cha mẹ, chồng và hai con gái. (Ảnh: Instagram/Christychung919)

Một trong những điểm đáng chú ý trong loạt ảnh kỷ niệm là sự xuất hiện của cha mẹ Chung Lệ Đề. Hai người vốn ít khi xuất hiện công khai. Theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), Chung Lệ Đề mang hai dòng máu Việt Nam và Trung Quốc. Trong những bức ảnh được chia sẻ, cha mẹ nữ diễn viên cùng diện trang phục sáng màu, đeo kính râm và tạo dáng hình trái tim bên các thành viên gia đình.

Hai con gái nhỏ của Chung Lệ Đề thừa hưởng nét xinh đẹp của mẹ. (Ảnh: Instagram/Christychung919)

Hai con gái của Chung Lệ Đề là Trương Tư Tiệp (Jaden) và Trương Khải Lâm (Cayla) cũng có mặt. Tuy nhiên, con gái lớn Trương Mẫn Quân (Yasmine), 28 tuổi, không xuất hiện trong buổi lễ. Yasmine là con của Chung Lệ Đề với người chồng đầu tiên, hiện sinh sống tại Canada và theo đuổi công việc liên quan đến nhiếp ảnh, sáng tạo video ngắn.