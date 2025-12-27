Người đẹp cưới "đại gia mai táng" sướng như tiên: Ở biệt phủ 6.000 m2, sáng hái mít chiều hái sầu riêng

Ở showbiz Trung Quốc, nhắc đến người đẹp viên mãn cả hôn nhân lẫn sự nghiệp, Hồ Tịnh là cái tên ở xếp ở vị trí số 1. Cô từng được xưng tụng là "Đệ nhất mỹ nhân cổ trang" nhờ vẻ đẹp đằm thắm, thùy mị. Cùng với Chương Tử Di và Mai Đình, Hồ Tịnh còn được mệnh danh là một trong "bảy đóa kim hoa" của làng phim ảnh Trung Quốc. Dù danh tiếng không vượt trội như Chương Tử Di, song diễn xuất của Hồ Tịnh được giới chuyên môn đánh giá rất cao.

Tuy nhiên, Hồ Tịnh sớm dừng đóng phim. Năm 2009, cô cưới đại gia giàu có bậc nhất Malaysia Chu Triệu Trường và rút khỏi giới giải trí để vun vén tổ ấm. Hồ Tịnh và Chu Triệu Trường được xem là cặp vợ chồng mỹ nữ - đại gia có hôn nhân đáng ngưỡng mộ bậc nhất Cbiz.

Hồ Tịnh từng là mỹ nhân đình đám trên màn ảnh Trung Quốc. Ảnh: Weibo.

Gia thế nghe phát choáng ngay của nhà chồng Hồ Tịnh

Chu Triệu Trường và Hồ Tịnh quen biết nhau vào năm 2004, qua sự mai mối của tài tử Ngô Ngạn Tổ. Sau 3 tháng tìm hiểu, họ chính thức hẹn hò. Chu Triệu Trường là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn về dịch vụ tang lễ, mai táng và nhà hàng - khách sạn ở Malaysia. Theo một thống kê của truyền thông Malaysia cho biết, khối tài sản của Châu Triệu Tường lên đến 5 tỷ NDT (hơn 18.000 tỷ đồng).

Không chỉ vậy, Chu Triệu Trường còn có gia thế cực khủng. Cha Chu Triệu Trường là Châu Chính Hoa - cựu cố vấn chính phủ và trưởng phòng thương mại Trung Quốc - Malaysia, mẹ là bà Châu Lâm Tú - 1 nữ đại gia "có máu mặt" tại đất nước Đông Nam Á này. Năm 2005, bà Châu Lâm Tú được bình chọn là gương mặt doanh nhân Hoa kiều tiêu biểu có cống hiến lớn cho cộng đồng. Gia tộc họ Chu - Châu này được xếp vào top 10 gia tộc tiếng tăm, bề thế và quyền lực tại Malaysia.

Hồ Tịnh cưới con trai gia tộc máu mặt Đông Nam Á. Ảnh: Sohu, Weibo.

Năm 2008, Hồ Tịnh và Chu Triệu Trường về chung nhà. Đám cưới của cả 2 được tổ chức vô cùng xa xỉ tại Kuala Lumpur (Malaysia) với nhiều quan chức cao cấp và các doanh nhân nổi tiếng tham dự. Bữa tiệc cưới diễn ra tại sân golf, có cả máy bay đưa đón cô dâu và quan khách với chi phí lên tới 60 triệu USD (hơn 1.500 tỷ đồng).

Hồ Tịnh còn được mẹ chồng đặc biệt tặng khách sạn 5 sao Lone Pine Hotel, giá trị không dưới 300 triệu NDT (khoảng 1 nghìn tỷ đồng) để chào mừng cô đặt chân vào gia tộc hào môn. Được biết, mẹ chồng Hồ Tịnh chính là fan cứng của nữ diễn viên và còn dùng ảnh cô làm hình nền điện thoại. Do đó, bà rất không tiếc bất kỳ thứ gì với con dâu "đệ nhất mỹ nhân".

Sau khi bước chân vào gia tộc tài phiệt, nữ diễn viên cũng rút khỏi showbiz. Cô và Chu Triệu Trường có với nhau 1 con trai.

Đám cưới của nữ diễn viên từng gây choáng ngợp với độ xa hoa và dàn khách mời đẳng cấp. Ảnh: Sina.

Cuộc sống vương giả của mỹ nhân Cbiz

Theo tờ Sohu, gia đình Hồ Tịnh đang sống trong biệt phủ rộng đến 6.000 m2 tại Malaysia, cùng với mẹ chồng, anh chị em chồng và các cháu. Dinh thự nhà Hồ Tịnh rộng đến mức đi cả ngày chưa chắc đã hết. Trong đó diện tích tòa nhà chính đã hơn 2.000 m2, với xe hơi đắt tiền đỗ thành hàng dài, vệ sĩ và người hầu kẻ hạ lên đến hàng chục người.

Do không gian sống quá lớn, các thành viên trong gia đình Hồ Tịnh dù ở cùng 1 nơi nhưng cũng hiếm khi đụng mặt nhau, vì mỗi nhà được chia sống tại 1 khu vực khác nhau. Theo nữ diễn viên Sở Lưu Hương, từ khuôn viên vào trong nhà là cả một đoạn đường dài thênh thang. Mỗi ngày, cô đi ra ngoài có thể xem như là một lần tập thể dục. Có thể nói đây là cách giữ dáng chỉ có Hồ Tịnh mới làm được.

Biệt phủ rộng lớn đến 6.000 m2 của nhà chồng Hồ Tịnh. Đây cũng là nơi gia đình 3 người của cô sinh sống. Ảnh: QQ.

Xe sang xếp hàng dài, không gian sống đẳng cấp của gia đình "đệ nhất mỹ nhân cổ trang". Ảnh: QQ.

Trên mạng xã hội cá nhân, Hồ Tịnh thường xuyên cập nhật cuộc sống thư giãn, thoải mái trong biệt phủ của nhà chồng. Khu vực sống của vợ chồng mỹ nhân Cbiz đình đám có hẳn 1 hồ cá nhân tạo, 1 khu vườn trồng nhiều loại trái cây nhiệt đới. Hồ Tịnh từng khiến netizen phát mê với cảnh sáng đi hái mít và thanh long, chiều lại trèo cây thu hoạch sầu riêng Musang King ngay trong chính ngôi nhà của mình. Không chỉ vậy, cô còn phải nuôi rất nhiều chú cún để nhà có đông thành viên hơn cho bớt trống trải.

Ngoài dinh thự hoành tráng 6.000 m2, vợ chồng Hồ Tịnh còn sở hữu riêng 2 bất động sản khác ở Malaysia, gồm 1 căn hộ hạng sang và 1 căn biệt thực bán đảo dùng để nghỉ dưỡng. Cuộc sống làm dâu nhà giàu sướng như tiên, được mẹ chồng yêu thương, chồng yêu chiều và không hề bị cấm cản quay lại showbiz của Hồ Tịnh khiến ai cũng ngưỡng mộ. Cô được xem là nàng dâu hào môn tốt số nhất Cbiz. Năm 2021, Hồ Tịnh tái xuất và tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2. Đến năm 2025, cô và chồng đại gia cùng quay show Chuyến Du Lịch Lãng Mạn Của Người Vợ 2025.

Cuộc sống thảnh thơi hái trái cây từ sáng đến chiều của Hồ Tịnh khiến ai cũng ao ước. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu



