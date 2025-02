Người đẹp 2 lần đoạt vương miện đều gây tranh cãi: “Tôi phá vỡ nhiều tiêu chuẩn về hoa hậu”

Mới đây, trên kênh tiktok D Sao đăng tải đoạn clip chia sẻ của hoa hậu Kỳ Duyên về việc đã là hoa hậu nhưng cô vẫn một lần nữa tham gia thi hoa hậu và tiếp tục đoạt ngôi vị cao nhất dù nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Trong clip, Kỳ Duyên nói: “Tôi nghĩ là mình phá vỡ nhiều tiêu chuẩn về hoa hậu bởi vì sau khi tôi một lần nữa đoạt vương miện Miss Universe Vietnam 2024 thì tôi thấy, mình vẫn đang rất thoải mái, tận hưởng và thể hiện ra hết tất cả cá tính của mình.

Tuy nhiên khi mình đội thêm một chiếc vương miện nữa thì mình cũng phải hiểu là mình cần phải có trách nhiệm như thế nào để nó phù hợp với vị trí mà mình đang có. Nhưng tôi nghĩ một người tự tin nhất, tỏa sáng nhất là khi họ thể hiện được hết những cái bên trong và cá tính của mình”.

Hoa hậu Kỳ Duyên.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2014 khi đang là sinh viên năm nhất khoa Kinh tế đối ngoại trường Đại học Ngoại thương.

Sau đêm đăng quang, có nhiều ý kiến trái chiều về vương miện của cô. Một số người tỏ ra không hài lòng với kết quả và cho rằng, Kỳ Duyên không xứng đáng bằng Á hậu 1 Nguyễn Trần Huyền My, một số khác tỏ ra ủng hộ cô như học giỏi, học trường chuyên, lý lịch sạch, chiều cao nhan sắc đều khá ấn tượng đối với một nữ sinh tuổi 18.

Năm 2024, cô tiếp tục tham gia cuộc thi Miss Universe Việt Nam và đoạt ngôi vị cao nhất, trở thành đại diện của Việt Nam tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ 2024 tại Mexico và lọt top 30 chung cuộc.

Cuộc thi này, Kỳ Duyên cũng gây bão dư luận khi cho biết chưa từng đọc hết 1 cuốn sách. Tuy nhiên phần ứng xử của cô trong đêm chung kết đã lấy lòng được hầu hết công chúng. Ngay sân khấu đăng quang, cô cho biết sẽ trích ngay lập tức 500 triệu tiền từ giải thưởng để ủng hộ người dân chịu ảnh hưởng bão Yagi.

Hiện tại, hoa hậu Kỳ Duyên hoạt động với vai trò người mẫu. Cô xuất hiện tại nhiều sàn diễn thời trang chuyên nghiệp và được tin tưởng giao vị trí vedette. Ngoài ra, nàng hậu còn đảm nhận vai trò huấn luyện viên, giám khảo ở nhiều chương trình như The Look 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, The Face Vietnam2023…

Kỳ Duyên vừa lấn sân sang điện ảnh và ngay lập tức có vai diễn gây chú ý, được khen ngợi về diễn xuất.

Về đời tư, Kỳ Duyên và Minh Triệu có mối quan hệ thân thiết, gây chú ý trong nhiều năm. Kỳ Duyên và Minh Triệu vướng nghi vấn có quan hệ trên mức bạn bè từ năm 2018. Khi đó, cả hai liên tục diện đồ đôi, đi du lịch chung, chụp hình thân thiết.

Năm 2019, Kỳ Duyên và Minh Triệu tham gia chương trình "Cặp đôi kỳ thú". Đây là chương trình thực tế đầu tiên mà cả hai cùng góp mặt. Đôi bạn thân có nhiều khoảnh khắc tình cảm và nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò bí mật.

Trong một lần đăng ảnh chụp chung với bạn thân, Kỳ Duyên viết: "Những điều hồi trẻ chúng ta tưởng không thể chịu đựng, chúng ta đã chịu. Những thứ hồi trẻ chúng ta cho rằng, không thể đánh mất, chúng ta đã mất, chỉ là chúng ta đừng để mất nhau”.

Vào những dịp kỷ niệm, cả hai luôn mua quà, dành cho đối phương những lời nhắn ngọt ngào.

Đến năm 2024, Kỳ Duyên vướng nghi vấn rạn nứt, không còn thân thiết với Minh Triệu. Cả hai không tương tác trên mạng xã hội, tránh mặt tại sự kiện, không nhắc đến nhau.

Hiện, Kỳ Duyên kín tiếng trong chuyện đời tư, tình cảm sau những ồn ào với Minh Triệu. Năm 2024, Kỳ Duyên tập trung cho sự nghiệp khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ thế giới, và phim Tết của Trấn Thành.