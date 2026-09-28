Người đầu tiên dẫn Ai Là Triệu Phú: Tốt nghiệp Ngôn ngữ Hindi, sống trong căn nhà 40m2 ở Hà Nội

Có hơn 30 năm gắn bó với truyền hình, từng đứng sau và trước ống kính của hàng loạt chương trình đình đám, nam MC này vẫn giữ cuộc sống khá kín tiếng.

Đó là MC Lại Văn Sâm - gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả truyền hình, đồng thời là người đầu tiên dẫn chương trình Ai là triệu phú tại Việt Nam. Chương trình lên sóng số đầu tiên vào ngày 4/1/2005, và Lại Văn Sâm gắn bó với chương trình ngay từ những ngày đầu, không chỉ trong vai trò MC mà còn tham gia chỉ đạo sản xuất.

MC Lại Văn Sâm. Ảnh: MXH.

Người đầu tiên làm MC của Ai là triệu phú

Ít ai biết, Lại Văn Sâm từng có 6 năm du học tại Liên Xô, từ 1975-1981, tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Hindi tại Đại học Tổng hợp Tashkent. Sau khoảng thời gian học tập ở nước ngoài, ông trở về Việt Nam và bắt đầu làm việc tại VTV từ năm 1987 với vai trò biên dịch viên các bản tin thể thao từ tiếng Nga sang tiếng Việt.

Những năm đầu, ông chủ yếu làm công việc phía sau màn ảnh, sau đó dần chuyển sang bình luận thể thao và xuất hiện trước ống kính. Từ một người làm biên dịch, Lại Văn Sâm từng bước trở thành MC, biên tập viên rồi tham gia sản xuất nhiều chương trình truyền hình.

Đến khi Ai là triệu phú bắt đầu lên sóng tại Việt Nam năm 2005, Lại Văn Sâm trở thành nam MC đầu tiên đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình và gắn bó với gameshow này trong hơn một thập kỷ. Hình ảnh nam MC với phong thái điềm đạm, giọng nói đặc trưng cùng cách dẫn gần gũi dần trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

MC Lại Văn Sâm dẫn chương trình Ai Là Triệu Phú từ những năm đầu tiên. Ảnh chụp màn hình VTV.

Không chỉ đứng trước ống kính, Lại Văn Sâm còn tham gia vào quá trình sản xuất, góp phần đưa format Ai là triệu phú đến với khán giả Việt Nam. Trong nhiều năm, tên tuổi của ông gần như được nhắc đến cùng chương trình, đến mức VTV từng nhận định rằng khi nói về Ai là triệu phú, khó có thể không nhắc đến Lại Văn Sâm và ngược lại.

Trước đó, ông cũng từng đứng sau nhiều chương trình quen thuộc như SV 96, SV 2000, Chiếc nón kỳ diệu, Hãy chọn giá đúng, Chúng tôi là chiến sĩ... Từ công việc ban đầu là dịch bản tin thể thao, Lại Văn Sâm dần trở thành một trong những gương mặt có dấu ấn lớn của mảng giải trí trên truyền hình.

Năm 2017, sau khoảng 30 năm làm việc tại VTV, ông chính thức nghỉ hưu. Tuy nhiên, nghỉ hưu không đồng nghĩa với việc Lại Văn Sâm dừng công việc trên truyền hình. Ông tiếp tục xuất hiện trong nhiều chương trình với vai trò MC, host hoặc khách mời như Mặt trời bé con, Quý ông đại chiến, Ký ức vui vẻ, Siêu trí tuệ Việt Nam...

Đáng chú ý, sau khi nghỉ hưu, ông từng chia sẻ rằng sự thay đổi lớn nhất trong công việc là “show nhiều hơn, thu nhập tăng hơn”. Điểm khác biệt là ông có thể chủ động hơn trong việc lựa chọn chương trình mình muốn tham gia, thay vì phải gắn với những công việc cố định như trước.

Hôn nhân kín tiếng, sống trong căn nhà 40m2 ở Hà Nội

Đằng sau hành trình hơn 30 năm làm truyền hình của Lại Văn Sâm còn có một người phụ nữ mà ông nhiều lần nhắc đến với sự biết ơn. Nam MC và bà xã gặp nhau, nên duyên trong thời gian ông du học tại Nga, sau đó cùng trở về Việt Nam và xây dựng gia đình.

Vợ Lại Văn Sâm khá kín tiếng, gần như không xuất hiện trước truyền thông. Bản thân nam MC cũng hiếm khi chia sẻ sâu về đời sống hôn nhân. Tuy nhiên, mỗi khi nhắc đến vợ, ông thường dành những lời rất đặc biệt. Khi được hỏi về những điều có thể xem là “sai lầm” trong cuộc đời, Lại Văn Sâm lập tức nói “cưới vợ thì không bao giờ sai lầm”. Ông thậm chí cho rằng nếu không lấy được người vợ hiện tại, chưa chắc đã có một Lại Văn Sâm “tử tế như bây giờ”.

Vợ của MC Lại Văn Sâm.

Trong một chia sẻ với MC Khánh Vy năm 2024, Lại Văn Sâm từng kể về quãng thời gian sau khi từ Nga trở về Việt Nam. Khi đó, ông và vợ sống nhờ nhà bố mẹ vợ suốt 11 năm.

Nam MC cho biết hai vợ chồng ở trong một căn phòng mà ông ước chừng chưa đến 16m2. Phía trên còn làm thêm gác lửng cho con trai, còn vợ chồng ông sinh hoạt ở phía dưới.

Sau đó, gia đình Lại Văn Sâm chuyển ra căn nhà riêng rộng hơn 40m2, cũng ở Hà Nội.

Căn nhà hiện tại được nam MC mô tả là một căn nhà “rất Việt Nam, rất đơn giản”. Theo chia sẻ được VTV dẫn lại, gia đình ông vẫn sống tại đây.

Nam MC hiện sống trong căn nhà 40m2 ở Hà Nội. Ảnh: FBNV.

Một số hình ảnh được Lại Văn Sâm chia sẻ trên mạng xã hội vào những dịp đặc biệt cũng cho thấy không gian sống khá gọn gàng. Phòng khách không quá rộng, các món đồ được sắp xếp vừa phải; trên kệ tivi và tủ trang trí là những khung ảnh gia đình, đồ lưu niệm và các vật dụng nhỏ.

Hình ảnh này khá tương đồng với những gì nam MC từng chia sẻ về cuộc sống của mình: không quá cầu kỳ, không đặt nặng chuyện phô trương.

Sau hơn 30 năm xuất hiện trên truyền hình, Lại Văn Sâm vẫn giữ đời tư khá kín tiếng. Người vợ đã đồng hành cùng ông từ những năm tháng còn ở Nga đến khi trở về Việt Nam, trải qua 11 năm sống cùng gia đình nhà vợ rồi chuyển ra căn nhà riêng hơn 40m², gần như không xuất hiện trước công chúng.

Còn Lại Văn Sâm, ở tuổi nghỉ hưu, vẫn tiếp tục làm công việc ông yêu thích. Từ một người từng bắt đầu ở VTV với công việc dịch bản tin thể thao, ông trở thành MC của Ai là triệu phú và một trong những gương mặt quen thuộc của truyền hình Việt Nam. Nhưng phía sau ánh đèn trường quay, cuộc sống của nam MC lại được giữ ở một nhịp khá giản dị: một căn nhà khoảng 40m², một gia đình kín tiếng và công việc mà ông vẫn lựa chọn tiếp tục làm khi đã không còn bị ràng buộc bởi tuổi nghỉ hưu.