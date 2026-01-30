Sau khi gây án đi lang thang, không dám về nhà

TAND TP Hà Nội vừa tái mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lý Quang Hòa (68 tuổi, ở Hà Nội) mức án 10 năm tù về tội “Giết người”. Trước đó, trong năm 2025 phiên tòa mở hai lần đều bị trả hồ sơ để xác định thêm lời khai của nhân chứng, điều tra rõ nguyên nhân tử vong, nhân thân của nạn nhân.

Khi tuyên án, Hội đồng xét xử đánh giá bị cáo Hòa khi phạm tội là người trưởng thành, có đầy đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, ý thức rõ việc dùng gậy gỗ tấn công vào vùng đầu là nguy hiểm đến tính mạng người khác nhưng vẫn cố ý phạm tội.

Trong hoàn cảnh giữa các bên không quen biết, không mâu thuẫn, ông Hòa phạm tội như vậy là có tính chất côn đồ.

Tòa cho rằng cơ quan tố tụng đã thực hiện đúng luật, kết hợp lời khai và các chứng cứ, việc buộc tội là có căn cứ nhưng cũng xác định nhóm bị hại có một phần lỗi.

Tòa tuyên phạt bị cáo mức án 10 năm là "đủ răn đe, có tính nhân văn". Ngoài án tù, bị cáo phải bồi thường 234 triệu đồng cho người nhà nạn nhân.

Khai tại phiên tòa, ông Hòa cho rằng bị hai học viên tấn công trước. Ông không mâu thuẫn gì nhưng thấy họ đánh thương binh nên chỉ bức xúc, can ngăn mà bị đánh.

Bị cáo không có hung khí nên chỉ đẩy họ bằng tay không rồi chạy về nhà, bị nhóm gần 20 nam sinh đuổi kịp về đến ngõ. Thấy quá đông trong khi chỉ có hai anh em, ông vơ được cây gỗ khua loạn, chống trả vì sợ bị đánh chết.

Theo ông Hòa, khi bị đuổi đánh đã chạy lên đê đi lang thang không dám về nhà nhiều ngày, sau đó lang bạt nhiều nơi.

Bị cáo Lý Quang Hòa.

Bị tấn công, đốt nhà

Vụ án xảy ra cách đây 40 năm, Viện Kiểm sát xác định chiều ngày 26/11/1985, tại khu vực chợ Xanh Dịch Vọng, huyện Từ Liêm (cũ), xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau giữa ông Nguyễn Đình Thái và Lê Xuân Lập (khi đó là học viên trường Tuyên huấn Trung ương - nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền) với bà Chu Kim Thúy (người bán cá).

Thời điểm đó, bị cáo Lý Quang Hòa đang dọn hàng cho mẹ ở gần đã vào can ngăn, đánh ông Thái và ông Lập.

Sau khi bị đánh, ông Thái về trường Tuyên huấn Trung ương ở gần đó gọi bạn học (trong đó có ông Trần Nam Trung) ra giải quyết.

Cả nhóm đập phá hàng trong chợ và làm mẹ của ông Lý Quang Hòa bị thương. Riêng ông Thái cùng một số học viên đuổi đánh ông Hòa. Khi chạy về đến nhà, ông Hòa lấy thanh gỗ có gắn chân ghế, cùng em trai là ông Lý Quang Minh đánh nhau với nhóm học viên trường Tuyên huấn Trung ương.

Theo cáo trạng, trong khi đánh nhau, ông Hòa cầm chân ghế khua vào đám đông và đánh trúng đầu ông Trần Nam Trung .

Dù được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức nhưng ông Trung tử vong do chấn thương vùng đầu, sập hộp sọ...

Ông Lý Quang Hòa sau khi gây án bỏ trốn khỏi nơi cư trú, sống lang thang ở nhiều nơi.

Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can, ra quyết định truy nã đối ông Hòa. Quá trình bỏ trốn đến năm 1990, Lý Quang Hòa đổi tên là Nguyễn Đức Cường (quê quán xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đăng ký thường trú tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Ngày 1/8/2024, ông Lý Quang Hòa đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đầu thú và bị tạm giam.

Tại phiên tòa, người thân ông Hòa cho biết, sau khi vụ ẩu đả xảy ra, nhóm học viên trường Tuyên Huấn Trung ương quay lại đốt nhà ông. Ngôi nhà bị cháy sạch khiến tất cả phải đi nơi khác tá túc.

Đối với hành vi đốt nhà, hủy hoại tài sản nói trên, Viện Kiểm sát cho hay, thời điểm đó, Phòng Cảnh sát điều tra xét hỏi - Công an thành phố Hà Nội đã khám nghiệm hiện trường, xác định thiệt hại tài sản và cùng ngày 26/11/1985 đã khởi tố vụ án "Cố ý hủy hoại tài sản riêng của công dân". Đến nay xác định vụ án đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên không đề cập xử lý.