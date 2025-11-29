Người đang bứt tốc mạnh mẽ nhất trước Chung kết Anh Trai Say Hi

Anh Trai Say Hi mùa 2 đang bước vào giai đoạn nước rút cực căng trước đêm Chung kết, nơi 18 thí sinh sẽ so tài để giành Top 5 và ngôi Quán quân. Sau 4 Live Stage, chương trình đã tạo ra vô số khoảnh khắc bùng nổ, khiến khán giả khó lòng đoán trước ai sẽ tỏa sáng ở chặng cuối.

“Chiến mã” mạnh nhất nhì Anh Trai Say Hi mùa 2

Trong số các ứng viên, những cái tên như B Ray, Karik, Ngô Kiến Huy, NEGAV, đặc biệt là buitruonglinh đang được xem là “chiến mã” đáng gờm, hội tụ đủ tố chất để bứt phá ngoạn mục.

buitruonglinh là ứng viên nặng ký cạnh tranh ngôi Quán quân Anh Trai Say Hi

Không chỉ tỏa sáng ở một tiết mục nhất thời, buitruonglinh duy trì phong độ ổn định, lộ trình rõ ràng và biết cách làm chủ sân khấu. Trước khi tham gia chương trình, anh đã có hàng loạt ca khúc Ballad tạo dấu ấn với giới trẻ như Đường Tôi Chở Em Về, Dù Cho Mai Về Sau, Giờ Thì… và đặc biệt là Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, từng xuất hiện tại các sự kiện văn hóa tầm cỡ. Những sản phẩm này cho thấy anh không chỉ có giọng hát, mà còn có khả năng sáng tác, hòa âm phối khí và tư duy âm nhạc vững chắc.

Bước vào chương trình, buitruonglinh tiếp tục phát huy điểm mạnh. Anh đảm nhận vai trò đội trưởng, viết nhạc, sản xuất, định hướng tiết mục, đồng thời tạo ra những cao trào và điểm nhấn khiến các phần trình diễn vừa chạm cảm xúc, vừa cuốn hút khán giả.

Điển hình là Hermosa, một bản hit mùa 2, đạt top 2 trending và ghi dấu ấn nhờ cách buitruonglinh dẫn dắt nhóm, tham gia viết lời và lăn xả hết mình cho performance. Nam ca sĩ trẻ phá bỏ hình ảnh Ballad quen thuộc, thể hiện sự đa năng và dám thử sức với vũ đạo,cách trình diễn tạo ra một phiên bản độc đáo, đầy thu hút.

Điểm mạnh của nam ca sĩ còn nằm ở sự chủ động trong sáng tạo, phối hợp nhịp nhàng với các thành viên, kiểm soát năng lượng và màu sắc âm nhạc hiện đại, khiến buitruonglinh nổi bật giữa dàn sao Gen Z. Khán giả và non-fan đều chú ý đến anh trên các nền tảng mạng xã hội, từ Threads đến TikTok, nhờ phong cách âm nhạc dễ nhận diện và tư duy sản xuất bài bản.

Tuy nhiên, fanbase vẫn là rào cản lớn nhất với nam ca sĩ. Lượng fan cứng của anh chưa thể sánh với Karik, CongB hay Mason Nguyễn. Và đây có thể là yếu tố quyết định ngôi Quán quân.

Ngoài ra, một số tiết mục gần đây của buitruonglinh còn khá an toàn, chưa đủ bùng nổ về vũ đạo hay performance (trình diễn). Trong khi đó, các đối thủ giàu kinh nghiệm lại tạo hit và áp đảo khán giả bằng hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ trên đường đua nước rút.

Dù vậy, xét tổng thể, buitruonglinh vẫn là một trong những thí sinh nổi bật và sáng giá nhất mùa giải. Với phong độ ổn định, khả năng sáng tác và tư duy âm nhạc hiện đại, cùng sức hút trên sân khấu, anh hoàn toàn có cơ hội lọt Top 10, Top 5 và nếu tạo cú bứt phá đúng lúc cùng fandom “cháy hết mình”, ngôi Quán quân vẫn rộng mở. Chặng đua cuối cùng hứa hẹn sẽ là sân khấu bùng nổ và buitruonglinh là cái tên mà khán giả không thể bỏ qua.

Sẵn sàng cho đêm Chung kết

Trước thềm Chung kết Anh Trai Say Hi, buitruonglinh bày tỏ cảm xúc vừa hồi hộp vừa hào hứng: “Tôi vừa hoàn thành một chặng đường gian nan nhưng cũng rất thú vị.Tôi đã khám phá ra nhiều khía cạnh mới của bản thân, cảm thấy được nhiều người yêu mến và rất vui vì điều đó”.

Nhìn lại hành trình gần 4 Live Stage, buitruonglinh cho biết bản thân không có điều gì tiếc nuối. Sự trưởng thành, tinh thần đồng đội và khả năng thích nghi linh hoạt đã giúp anh chinh phục khán giả, đồng thời ghi điểm về sự nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Trước tin đồn MC Trấn Thành luôn dành ưu ái cho mình, buitruonglinh chia sẻ: “Tôi rất ngưỡng mộ anh Trấn Thành. Tôi cũng tâm sự và chia sẻ nhiều vấn đề và thường nhận được lời giải đáp từ anh. Khi quay hình, anh Thành khai thác những khía cạnh đó như mọi người đã thấy. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến anh vì đã giúp mình tự tin trên sân khấu và nói chuyện với mọi người thoải mái hơn”.

Trên sân chơi Anh Trai Say Hi, buitruonglinh được công nhận là một nghệ sĩ đa năng, nằm trong top những “con tướng” mạnh nhất. Anh khiêm tốn chia sẻ rằng tất cả đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực hết mình trong từng vòng thi. Sự nghiêm túc và quyết tâm ấy đã giúp khán giả nhìn thấy tài năng và phong cách riêng của anh, đồng thời tạo nên sự tương tác tích cực với người hâm mộ.

Nhắc đến đồng nghiệp nổi bật, buitruonglinh ấn tượng nhất với Robber Hustlang, nhưng tiếc nuối khi TEZ bị loại sớm: “Đối với tôi một người có năng lực như TEZ mà out ở vòng loại đầu tiên thì rất phí, tôi muốn TEZ được thể hiện nhiều hơn vì mình biết em ấy làm được những gì”.

Về vai trò đội trưởng ấn tượng nhất, anh không ngần ngại chọn Vũ Cát Tường. buitruonglinh cho rằng Vũ Cát Tường là người hiểu cuộc thi nhất, biết mình phải và nên làm gì. Đặc biệt, tất cả hành động đó đều mang lại kết quả chính xác như anh mong muốn.

Nhìn về đêm Chung kết, Bùi Trường Linh vẫn giữ sự quyết tâm: “Rất khó xác định khi ai cũng giỏi và rất tài năng. Nhưng cá nhân tôi thì tất nhiên là muốn thắng và muốn các bạn vote cho mình rồi. Điều đó cũng thể hiện sự nghiêm túc của tôi với cuộc thi này, không phải là thi cho vui”.

Trước thềm vòng Chung kết, Linh gửi thông điệp đến bản thân và các anh trai còn lại: “Hãy tự tin thể hiện màu sắc, cá tính âm nhạc của bản thân để mang lại một vòng Chung kết đa dạng và cảm xúc. Khép lại một hành trình rực rỡ của chúng ta”.

Với phong độ ổn định, tài năng đa năng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, buitruonglinh đã sẵn sàng bùng nổ trên sân khấu, hứa hẹn là một trong những điểm nhấn không thể bỏ qua của Anh Trai Say Hi mùa 2.