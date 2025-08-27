Sau 4 buổi tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn) và 2 buổi tổng hợp luyện tại quảng trường Ba Đình, các lực lượng sẽ có buổi sơ duyệt cấp Nhà nước vào 20h tối nay (ngày 27/8).

Sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành với quy mô tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của các khối diễu binh, diễu hành và các lực lượng phục vụ.

Buổi sơ duyệt sẽ bao gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng. Bên cạnh đó sẽ có phần thuyết minh trực tiếp từ điểm cầu Khánh Hòa (chiều trên màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển.

17h02: Đoàn xe bánh lốp xuất phát

Tại Mỹ Đình, đoàn xe bánh lốp xuất phát trong sự hưởng ứng nhiệt liệt của người dân đứng hai bên đường. Những chiến sĩ trên xe không chỉ điều khiển xe đi đều tăm tắp mà còn vẫy tay, vẫy cờ chào người dân, tạo nên hình ảnh vừa trang nghiêm vừa gần gũi.

Ảnh: Trung Lê

Tiếng reo hò, vỗ tay vang lên dọc theo lộ trình góp phần làm không khí sơ duyệt trở nên rộn ràng, náo nhiệt.

16h45: Người dân đứng kín hai bên đường Tôn Đức Thắng

Ghi nhận tại khu vực Tôn Đức Thắng, người dân đã đứng kín hai bên đường, theo dõi các khối diễu binh, diễu hành tiến về Quảng trường Ba Đình. Không khí tại đây càng lúc càng đông, sôi động, nhiều người tranh thủ chỗ đứng để có thể quan sát toàn bộ lộ trình.

Ảnh: Đỗ Đức Minh

Nhiều người chấp nhận sử dụng dịch vụ di chuyển xe ôm "trong khu vực đường cấm" với mức giá 50.000 - 100.000 nghìn đồng cho một quãng đường ngắn chưa đầy 10 phút đi bộ.