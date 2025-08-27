Sau 4 buổi tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn) và 2 buổi tổng hợp luyện tại quảng trường Ba Đình, các lực lượng sẽ có buổi sơ duyệt cấp Nhà nước vào 20h tối nay (ngày 27/8).
Sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành với quy mô tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của các khối diễu binh, diễu hành và các lực lượng phục vụ.
Buổi sơ duyệt sẽ bao gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng. Bên cạnh đó sẽ có phần thuyết minh trực tiếp từ điểm cầu Khánh Hòa (chiều trên màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển.
17h02: Đoàn xe bánh lốp xuất phát
Tại Mỹ Đình, đoàn xe bánh lốp xuất phát trong sự hưởng ứng nhiệt liệt của người dân đứng hai bên đường. Những chiến sĩ trên xe không chỉ điều khiển xe đi đều tăm tắp mà còn vẫy tay, vẫy cờ chào người dân, tạo nên hình ảnh vừa trang nghiêm vừa gần gũi.
Tiếng reo hò, vỗ tay vang lên dọc theo lộ trình góp phần làm không khí sơ duyệt trở nên rộn ràng, náo nhiệt.
16h45: Người dân đứng kín hai bên đường Tôn Đức Thắng
Ghi nhận tại khu vực Tôn Đức Thắng, người dân đã đứng kín hai bên đường, theo dõi các khối diễu binh, diễu hành tiến về Quảng trường Ba Đình. Không khí tại đây càng lúc càng đông, sôi động, nhiều người tranh thủ chỗ đứng để có thể quan sát toàn bộ lộ trình.
Nhiều người chấp nhận sử dụng dịch vụ di chuyển xe ôm "trong khu vực đường cấm" với mức giá 50.000 - 100.000 nghìn đồng cho một quãng đường ngắn chưa đầy 10 phút đi bộ.
16h30, Người dân háo hức chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành
16h15, Những chú cảnh khuyển nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ A80
Lực lượng Tổng cục Tình báo Quốc phòng
16h, Ông chú phường Hoàn Kiếm mang hết quạt, ghế ra phục vụ bà con xem diễu binh, còn mở luôn nhà vệ sinh miễn phí
Nhà có quạt mang quạt, có ghế mang ghế, có gì mời nấy để đón tiếp bà con từ các nơi xa về đây xem diễu binh - đó là câu chuyện của ông Nguyễn Thuỳ Dương tại phường Hoàn Kiếm - TP Hà Nội.
Ông Dương chia sẻ, "Biết bà con vất vả từ nơi xa về đây xem diễu binh, có người đi từ 3h sáng nên tôi cũng muốn góp chút công sức, ai muốn đi nhờ vệ sinh thì cứ ghé đây, chỉ sợ phục vụ bà con không chu đáo thôi".
Sinh viên tình nguyện, doanh nghiệp phát bánh, nước miễn phí (Clip: NXH)
15 giờ 40:
Các khối diễu binh, diễu hành bắt đầu tiến vào khu vực Quảng trường Ba Đình trong tiếng reo hò, cổ vũ của hàng nghìn người dân đứng dọc hai bên đường.
Dù thời tiết mát mẻ sau cơn mưa nhưng không khí nơi đây rực sáng bởi những sắc cờ, tiếng trống, tiếng nhạc hào hùng. Từng bước chân nghiêm trang, đều đặn của các lực lượng đã tạo nên khung cảnh trang nghiêm mà cũng đầy phấn khích.
Các đoàn tập kết (Nguồn: NXH)
Những khối chiến sĩ đầu tiên đã tập kết tại công viên Bách Thảo (Clip: Quân)