Người dân vây bắt nhóm đối tượng làm việc “mờ ám” ở Đồng Nai

Ngày 7-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm Huỳnh Văn Nghĩa (17 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng); Huỳnh Lâm Nhật (18 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Ngô Nhật Phát (18 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Huỳnh Hoàng Khương (18 tuổi, quê tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Video ghi lại sự việc

Hiện cả 4 đều tạm trú khu phố Thiên Bình, phường Tam Phước, TP Biên Hòa.

Trước đó, rạng sáng 5-6, Nghĩa, Nhật, Phát và Khương rủ nhau đến địa bàn phường Long Bình để trộm cắp tài sản.

Khi đến khu phố 5A phát hiện chiếc xe máy của chị Lê Thị D. để nơi vắng vẻ. Lúc này, Nghĩa, Nhật, Khương đứng ngoài cảnh giới để Phát vào trộm thì bị người dân phát hiện bắt, giao cho cơ quan công an.

3 đối tượng còn lại định tẩu thoát nhưng đã bị Công an phường kịp thời bắt giữ. Công an phường Long Bình đã lập hồ sơ và bàn giao các đối tượng để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh điều tra xử lý.