Người dân TP.HCM, Đồng Nai đón tin vui: Tuyến đường cao tốc 22km kết nối với sân bay Long Thành sắp được mở rộng lên 8-10 làn xe

Mới đây, Phó thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính và VEC về việc thực hiện Dự án Mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành theo thủ tục đối với dự án khẩn cấp để kịp triển khai khởi công vào ngày 19/8/2025.

Phó thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính và VEC làm rõ lý do sự cần thiết, khẩn cấp của dự án về ý nghĩa kinh tế, xã hội, chính trị và thời gian khởi công, hoàn thành. VEC có cam kết hoàn thành đúng tiến độ, giá thành tiết kiệm hơn so với giá các gói thầu tương tự đã thực hiện đấu thầu, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước, báo cáo Phó thủ tướng trước ngày 27/6/2025.

Dự án Mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành được các cơ quan chức năng giao VEC làm chủ đầu tư.

Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, Dự án Mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành có chiều dài gần 22km; điểm đầu tại Km4+000 (nút giao Vành đai 2), thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh); điểm cuối tại Km25+920 (nút giao đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) thuộc huyện Long Thành (Đồng Nai). Về hướng tuyến, dự án có tim tuyến cơ bản bám theo đường cũ, mở rộng sang hai bên, riêng đoạn qua cầu Long Thành được mở rộng về phía bên phải tuyến hiện hữu (phía hạ lưu).

Về quy mô dự án, đối với đoạn từ nút giao Vành đai 2 đến nút giao Vành đai 3 (Km4+000 - Km8+844,5), sẽ được đầu tư mở rộng từ 4 làn xe lên 8 làn xe; đoạn từ nút giao Vành đai 3 đến nút giao đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, không bao gồm phạm vi cầu Long Thành (Km8+844,5 - Km25+920), sẽ được đầu tư mở rộng từ 4 làn xe lên 10 làn xe.

Riêng đối với cầu Long Thành, sẽ đầu tư xây dựng một đơn nguyên cầu mới với quy mô 5 làn xe hoàn chỉnh theo chiều từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành, bên phải cầu hiện hữu.

Cũng trong quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án được tách thành 3 dự án thành phần gồm: Dự án thành phần 1, mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành do VEC làm cơ quan chủ quản, chủ đầu tư; Dự án thành phần 2, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua địa phận Thành phố Hồ Chí Minh do UBND Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện và Dự án thành phần 3, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai do UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện. VEC chịu trách nhiệm bố trí vốn để chi trả, thanh toán theo nhu cầu, tiến độ do các địa phương đề xuất.