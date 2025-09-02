HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Người dân TP.HCM 'đội mưa' chờ xem pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9

Lương Ý/VTC News |

Dù mưa lớn kéo dài từ chiều, hàng nghìn người dân TP.HCM và du khách vẫn xếp hàng chờ được chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ mừng đại lễ Quốc khánh 2/9.

Người dân TP.HCM 'đội mưa' chờ xem pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 - Ảnh 1.

Chiều tối 2/9, mưa lớn kéo dài nhưng hàng nghìn người dân TP.HCM và du khách vẫn đổ về khu vực quanh Quảng trường Thuỵ Vân (bãi Sau TP.HCM), xếp hàng chờ đợi để được tận mắt chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ mừng Quốc khánh.

Người dân TP.HCM 'đội mưa' chờ xem pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 - Ảnh 2.
Người dân TP.HCM 'đội mưa' chờ xem pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, cơn mưa lớn bắt đầu từ khoảng 17h khiến nhiều người phải vội vã tìm chỗ trú. Tuy vậy, không ít người dân và du khách vẫn kiên nhẫn đội mưa, che tạm bằng áo mưa, bạt nilon để giữ chỗ, quyết tâm nán lại chờ xem pháo hoa mừng Quốc khánh .

Người dân TP.HCM 'đội mưa' chờ xem pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 - Ảnh 4.

Hàng nghìn người dân và du khách mặc áo mưa, tay cầm ô che tạm, vẫn kiên nhẫn xếp hàng trước khán đài. Những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt háo hức cho thấy tinh thần chờ đợi một màn pháo hoa rực rỡ mừng Quốc khánh 2/9.

Người dân TP.HCM 'đội mưa' chờ xem pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 - Ảnh 5.

Bà Trần Tú Nhi (ngụ tỉnh Đồng Nai) cho biết cả gia đình quyết định đội mưa chờ đợi với hy vọng mưa sẽ tạnh trước 21h để được thưởng thức trọn vẹn màn pháo hoa.

Người dân TP.HCM 'đội mưa' chờ xem pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 - Ảnh 6.

Anh Nguyễn Minh Tài (ngụ xã Long Hải) chia sẻ, năm nay TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực bãi biển, vì vậy từ sáng sớm anh cùng bạn bè đã có mặt để giữ chỗ. Dù chiều tối trời bất ngờ đổ mưa lớn, cả nhóm vẫn quyết tâm ở lại, bởi với anh, được chứng kiến pháo hoa rực sáng bầu trời trong ngày Quốc khánh không chỉ là một trải nghiệm đẹp mà còn là niềm tự hào, là cách để bày tỏ tình yêu quê hương, đất nước.

Người dân TP.HCM 'đội mưa' chờ xem pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 - Ảnh 7.

Theo Ban tổ chức, điểm bắn này huy động 500 quả pháo hoa tầm cao và 60 giàn pháo hoa tầm thấp, hứa hẹn tạo nên khung cảnh lung linh trên bầu trời đêm.

Người dân TP.HCM 'đội mưa' chờ xem pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 - Ảnh 8.

Theo lịch trình, trước khi pháo hoa khai hỏa sẽ có chương trình nghệ thuật đặc biệt lúc 19h30 với chủ đề “Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày Sài Gòn khởi nghĩa”. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, đến thời điểm dự kiến chương trình vẫn chưa thể bắt đầu.

