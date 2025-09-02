Theo ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, cơn mưa lớn bắt đầu từ khoảng 17h khiến nhiều người phải vội vã tìm chỗ trú. Tuy vậy, không ít người dân và du khách vẫn kiên nhẫn đội mưa, che tạm bằng áo mưa, bạt nilon để giữ chỗ, quyết tâm nán lại chờ xem pháo hoa mừng Quốc khánh .
Người dân TP.HCM 'đội mưa' chờ xem pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9
Lương Ý/VTC News |
Dù mưa lớn kéo dài từ chiều, hàng nghìn người dân TP.HCM và du khách vẫn xếp hàng chờ được chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ mừng đại lễ Quốc khánh 2/9.
