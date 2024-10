Theo trung tâm dự báo khí tượng, thời tiết ở TP HCM có mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to chủ yếu về chiều tối và đêm. Nhiệt độ thấp nhất 25 độ C, cao nhất 32 độ C; độ ẩm tương đối phổ biến 84 %.